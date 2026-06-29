Giá vàng thế giới áp sát mốc 4.000 USD mỗi ounce do căng thẳng Mỹ-Iran

Giá vàng thế giới giảm xuống gần 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 29/6 sau khi Iran thông báo không tham gia đàm phán kỹ thuật với Mỹ trong bối cảnh các hoạt động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua đe doạ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.062,47 USD/ounce lúc 8 giờ 5 phút sáng giờ Singapore.

Iran ngày 28/6 thông báo không tham gia vòng đàm phán kỹ thuật dự kiến diễn ra cùng ngày với Mỹ, với lý do các hoạt động quân sự gần đây nhằm vào nước này và một số điều kiện trong Bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên chưa được thực hiện.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mehdi Fazaeili, thành viên Văn phòng Bảo tồn và Công bố các tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết Tehran cần kiểm chứng việc các cam kết trong MoU đã được thực hiện đầy đủ trước khi tiếp tục các cuộc trao đổi kỹ thuật.

Theo ông Fazaeili, một trong những điều kiện quan trọng là Iran phải được tiếp cận các khoản tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Ông Fazaeili nói: “Nếu chưa có quyền tiếp cận các khoản tiền này thì điều kiện đó vẫn chưa được đáp ứng.”

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz tái diễn từ hôm 25/6, trong đó có một tàu chở dầu có liên hệ với Qatar.

Các vụ việc này đã kéo theo các đòn đáp trả từ cả Mỹ và Iran, đánh dấu đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ khi hai bên ký thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Tuy nhiên, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết hai bên đã nhất trí ngừng các hoạt động quân sự và sẽ gặp nhau vào ngày 30/6 tại Doha, Qatar.

Những diễn biến mới nhất ở Trung Đông diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ dù cao nhưng vẫn nằm trong dự báo của các nhà phân tích.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, còn chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ ưu tiên theo dõi, tăng 0,4% trong tháng 5/2026.

Giá vàng giảm khoảng 23% kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2/2026, do giá năng lượng tăng cao đã thúc đẩy lạm phát và đưa đến khả năng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, một yếu tố có tác động tiêu cực đối với kim loại quý không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 29/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trên thị trường thế giới trải qua tuần giảm giá thứ tư liên tiếp Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giao ngay vẫn giảm 2,1%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn bảy tháng.