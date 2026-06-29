Người Mỹ chi hơn 26 tỷ USD trong đợt khuyến mại Prime Day của Amazon

Người tiêu dùng Mỹ đã mạnh tay săn các mặt hàng điện tử, đồ gia dụng, sản phẩm dành cho trẻ em và nhu yếu phẩm trong sự kiện khuyến mại thường niên Prime Day của Amazon, với tổng chi tiêu trực tuyến đạt hơn 26,4 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 23-26/6.

Mức chi tiêu này tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia bán lẻ cho rằng kết quả này phản ánh tác động của lạm phát kéo dài, khiến người tiêu dùng ưu tiên mua các mặt hàng có giá trị cao và có thể sử dụng lâu dài khi được giảm giá mạnh.

Theo Adobe, các chương trình ưu đãi sâu trong suốt bốn ngày Prime Day đã thúc đẩy người tiêu dùng chi nhiều hơn cho các sản phẩm có giá trị như thiết bị điện tử, đồ chơi, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Điều này cũng cho thấy các nhà bán lẻ có thể sẽ phải tiếp tục duy trì các chương trình giảm giá lớn trong mùa mua sắm cuối năm để kích cầu và giải phóng hàng tồn kho.

Ngoài các chương trình khuyến mại, giới phân tích cho rằng các khoản hoàn thuế cũng góp phần thúc đẩy sức mua.

Chuyên gia Arun Sundaram của CFRA Research nhận định khoản hoàn thuế đã tạo động lực đáng kể đối với các nhóm hàng không thiết yếu, song yếu tố này sẽ không còn hỗ trợ phần lớn người tiêu dùng trong mùa mua sắm mùa Thu và mùa Đông.

Theo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), giá trị hoàn thuế trung bình trong năm 2026 tăng 11,1%, lên 3.462 USD. Ông Sundaram cho rằng khoản tiền này đã giúp nhiều người tiêu dùng có thêm nguồn lực tài chính để mua những sản phẩm trước đó còn trì hoãn.

Bên cạnh các mặt hàng điện tử, người tiêu dùng cũng tranh thủ mua sắm quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ trước mùa tựu trường, cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ gia dụng.

Theo bà Sonia Lapinsky, Giám đốc điều hành mảng bán lẻ tại công ty tư vấn Alix Partners, điều này cho thấy nhiều khách hàng tận dụng Prime Day để tích trữ những mặt hàng vốn đã nằm trong kế hoạch mua sắm.

Xu hướng này phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng. Họ không nhất thiết chi tiêu nhiều hơn mà chủ yếu tìm cách tận dụng các chương trình khuyến mại để tối ưu ngân sách.

Adobe cho biết mức giảm giá trong kỳ Prime Day năm nay nhìn chung tương đương năm ngoái. Các mặt hàng điện tử được giảm giá trung bình 24%, so với 23% của năm trước; quần áo giảm 24%, so với 23%; trong khi đồ chơi giảm 20%, nhỉnh hơn mức 19% của năm ngoái.

Trong khi đó, khảo sát riêng của công ty dữ liệu Numerator, theo dõi hơn 178.000 đơn hàng Prime Day, cho thấy giá trị trung bình mỗi đơn hàng chỉ đạt 47,66 USD, giảm từ mức 53,34 USD của năm trước.

Theo một số chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ đang dần suy yếu./.

Lãnh đạo Fed cảnh báo lạm phát Mỹ ở mức quá cao Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond cho rằng thật khó để tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% nếu không có thêm tác động từ lãi suất, thị trường lao động hoặc một yếu tố khác.