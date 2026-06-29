Lãnh đạo Fed cảnh báo lạm phát Mỹ ở mức quá cao

Ông Tom Barkin, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Richmond, cảnh báo lạm phát đang ở mức quá cao, dù ông nhận thấy những dấu hiệu sơ khởi cho thấy áp lực giá cả có thể sớm hạ nhiệt.

Báo cáo công bố mới đây cho thấy trong tháng 5/2026, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát của Fed tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023. Tuy cuộc chiến tại Iran làm giá dầu và nhiều mặt hàng khác tăng lên, nhưng áp lực giá gia tăng hiện đã xuất hiện trên phạm vi rộng hơn trong nền kinh tế.

Ông Tom Barkin cho rằng thật khó để tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% nếu không có thêm tác động từ lãi suất, thị trường lao động hoặc một yếu tố khác.

Theo ông Barkin, các yếu tố khác đang góp phần gây ra lạm phát, bao gồm việc xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, cần theo dõi diễn biến kinh tế trong những tháng tới để xác định lộ trình chính sách phù hợp.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều quan chức hoạch định chính sách cho rằng Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất trong năm nay để đảo ngược đà tăng của lạm phát.

Ông Barkin cho rằng áp lực giá từ thuế quan và cú sốc dầu mỏ hiện có khả năng đang suy yếu dần, qua đó hỗ trợ lạm phát hạ nhiệt. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này dường như không làm giảm mức chi tiêu của người Mỹ vốn vẫn duy trì mạnh mẽ trong năm qua.

Trong một nền kinh tế được thúc đẩy nhờ tiêu dùng như Mỹ, điều này có thể tạo ra trở lực cho mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%./.

Quan chức Fed: Lạm phát cơ bản của Mỹ vẫn đi sai hướng Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago nhấn mạnh áp lực lạm phát của Mỹ cơ bản vẫn ở mức quá cao và đang diễn biến theo chiều hướng không mong muốn.