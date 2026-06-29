Chứng khoán châu Á chao đảo trước rủi ro địa chính trị

Chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến giằng co trong phiên giao dịch sáng 29/6, khi nhà đầu tư chịu áp lực từ những bất ổn mới xung quanh tình hình xung đột Trung Đông và làn sóng rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đã sụt giảm mạnh 177,54 điểm (2,11%) xuống 8.244,67 điểm chỉ sau 15 phút mở cửa. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 164,19 điểm (0,24%) xuống 69.196,69 điểm, khi đà lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ lấn át hoàn toàn lực mua bắt đáy sau phiên giảm hơn 3.000 điểm cuối tuần trước.

Thị trường Trung Quốc phân hóa với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,69% lên 22.827,65 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi nhẹ 0,01% xuống 4.026,69 điểm. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) cũng giảm 0,4%.

Nhìn về xu hướng khu vực, ngân hàng đầu tư Bank of America nhận định thị trường đang trải qua giai đoạn luân chuyển dòng vốn. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời tại các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn do lo ngại mức định giá đã trở nên quá đắt đỏ sau nhiều năm tăng trưởng, rồi chuyển hướng sang các nhóm ngành mang tính chu kỳ và vốn hóa nhỏ hơn.

Ngoài ra, ngân hàng IG cũng lưu ý giới giao dịch đang hoài nghi về thời điểm các khoản chi phí đầu tư khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự chuyển hóa thành lợi nhuận.

Trên mặt trận địa chính trị, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường sau khi Mỹ và Iran thực hiện các đòn tấn công ăn miếng trả miếng vào cuối tuần qua. Diễn biến này đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mới đạt được gần đây, trước khi hai bên đồng ý tạm dừng để nối lại đàm phán.

Giới quan sát đánh giá thị trường đang thiếu phương hướng rõ ràng và chủ yếu giao dịch dựa trên các luồng tin tức từ Trung Đông. Tình trạng căng thẳng dai dẳng này đẩy giá dầu duy trì ở mức cao, khiến giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay để kiềm tỏa lạm phát.

Tại thị trường trong nước, tính đến 9 giờ 15 phút sáng 29/6, chỉ số VN-Index giảm 4,26 điểm (0,23%) xuống 1.867,65 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,46 điểm (0,77%) lên 320,29 điểm./.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh nhờ tín hiệu khả quan từ nhóm cổ phiếu AI Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện do khách hàng cam kết mua 22 tỷ USD chip nhớ của Micron Technology, trong khi Qualcomm dự báo doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu có thể đạt 15 tỷ USD vào năm 2029.