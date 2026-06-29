VN-Index giảm gần 17 điểm, cổ phiếu ngân hàng và năng lượng vẫn hút dòng tiền

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 29/6 chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm bất động sản suy yếu, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn trong “họ Vin”, kéo VN-Index giảm gần 17 điểm dù nhiều nhóm ngành như ngân hàng, năng lượng, công nghiệp vẫn giao dịch tích cực.

Sau nhịp điều chỉnh ngay từ đầu phiên, thị trường không xuất hiện lực hồi phục đáng kể. VN-Index chủ yếu vận động dưới mốc tham chiếu và nới rộng đà giảm về cuối phiên khi áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên giao dịch 29/6, VN-Index giảm 16,94 điểm xuống 1.854,97 điểm. Trên sàn HOSE, có 192 mã tăng giá, 134 mã giảm giá và 50 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện so với các phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 600 triệu cổ phiếu; trong đó, khớp lệnh đạt hơn 444,8 triệu đơn vị và giao dịch thỏa thuận hơn 155,1 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 17.396 tỷ đồng.

Dù chỉ số chung giảm điểm, dòng tiền vẫn duy trì ở nhiều nhóm ngành. Nhóm tài chính dẫn đầu về giá trị giao dịch với gần 6.100 tỷ đồng và tăng 0,98%. Bên cạnh đó, nhóm công nghiệp tăng 0,99%, năng lượng tăng 1,11%, vật liệu cơ bản tăng 0,83%, hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 0,55% và công nghệ tăng 0,32%.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm ngân hàng với diễn biến tích cực sau thông tin Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 25/2026/TT-NHNN, nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức tăng trên 1% như MBB tăng 1,41%, TCB tăng 1,2%, ACB tăng 1,33%, VPB tăng 1,12%, TPB tăng 1,55%. CTG cũng tăng 0,89%.

Đáng chú ý, VIB tiếp tục là điểm sáng khi tăng 2,48%, đồng thời dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản với hơn 21 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Ở chiều ngược lại, một số mã ngân hàng điều chỉnh như OCB giảm 1,18%, SHB giảm nhẹ 0,37%.Nhóm năng lượng cũng ghi nhận giao dịch khởi sắc với nhiều cổ phiếu tăng giá tích cực. PVD tăng 3,32%, PVS tăng 2,67%, PVC tăng 2,38%, PLX tăng 1,22% và BSR tăng 0,62%.

Tại nhóm công nghiệp, dòng tiền tiếp tục hiện diện ở các cổ phiếu hạ tầng, xây dựng. Nhiều mã tăng mạnh như VCG tăng 6,89%, HHV tăng 4,04%, LCG tăng 3,35%, PC1 tăng 3,26%, CII tăng 2,35% và PVT tăng 2,05%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm tạo áp lực lớn nhất lên thị trường khi giảm 3,5%, khiến VN-Index mất gần 6 điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc “họ Vin” với VIC giảm 4,74%, VHM giảm 3,65% và VRE giảm 2,67%.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ nhóm bất động sản đều chịu áp lực bán. Một số cổ phiếu vẫn duy trì sắc xanh như DIG tăng 2,02%, DXG tăng 1,2%, CEO tăng 1,36%, TCH tăng 1,05%. Đặc biệt, IDJ tăng trần 10% và VHG tăng 11,76%. Ngoài bất động sản, nhóm viễn thông cũng gây sức ép lên chỉ số khi VGI giảm 0,57%, FOX giảm 1,2% và SAM giảm 1,49%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm kém tích cực khi khối ngoại bán ròng hơn 787 tỷ đồng trên HOSE. Lực bán tập trung chủ yếu tại VHM, VIC, FPT và MBB. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại hướng vào một số mã như MWG, VCB, HPG và SHB.

Nhìn chung, phiên 29/6 cho thấy sự phân hóa rõ nét trên thị trường: Dòng tiền vẫn tìm đến nhóm ngân hàng, năng lượng, công nghiệp, nhưng áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm bất động sản, đã khiến VN-Index chưa thể duy trì đà tăng./.

VN-Index trước mốc 1.900 điểm: Tăng trưởng cục bộ và phép thử từ vốn ngoại Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua phục hồi nhẹ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tỷ giá, dòng tiền và rủi ro từ các cổ phiếu trụ cột.

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