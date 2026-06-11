Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất trong ba năm

Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5/2026 tăng mạnh nhất trong ba năm qua, khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá xăng và các sản phẩm năng lượng khác đi lên.

Điều này củng cố thêm cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất hiện tại ít nhất đến năm 2027.

Theo báo cáo công bố ngày 10/6 của Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2026 của nước này tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023.

Trước đó, CPI tháng 4/2026 của Mỹ tăng 3,8%. Tính theo tháng, CPI tăng 0,5% trong tháng 5, thấp hơn so với mức tăng 0,6% của tháng 4.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát tiêu dùng Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh, cho thấy áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình Mỹ đang ngày càng lớn.

Các số liệu hiện có cho thấy ngày càng nhiều người tiêu dùng phải sử dụng tiền tiết kiệm để duy trì chi tiêu. Đáng chú ý, lạm phát đã vượt tốc độ tăng lương trong tháng thứ hai liên tiếp, một diễn biến có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế nói chung.

Chi phí sinh hoạt tăng mạnh cũng đang trở thành thách thức chính trị đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa trong bối cảnh đảng này muốn duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 phần lớn nhờ cam kết kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đã giảm đáng kể khi tỷ lệ cử tri không hài lòng đối với cách điều hành nền kinh tế ngày càng gia tăng.

Nếu loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng vốn có biến động lớn, CPI lõi của Mỹ trong tháng 5 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,8% của tháng 4. Xét theo cơ sở hàng tháng, CPI lõi tăng 0,2% trong tháng 5, sau khi tăng 0,4% trong tháng 4.

Một gia đình gốc Mỹ Latinh thanh toán hàng hóa tại chuỗi siêu thị Walmart ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Fed sử dụng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) làm thước đo chính cho mục tiêu lạm phát 2%. Hiện nay, tất cả các chỉ số lạm phát quan trọng đều đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu này.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá xăng bán lẻ trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng 8,8% trong tháng 5/2026, lên 4,60 USD/gallon ( 1 gallon = 3,78 lít). Có thời điểm giá xăng đã tăng hơn 50% kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc xung đột nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Tuy nhiên, giá nhiên liệu đã hạ nhiệt trong những tuần gần đây sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, khiến một số nhà kinh tế thận trọng kỳ vọng lạm phát tháng 5 có thể là đỉnh điểm của đợt tăng CPI hiện nay.

Báo cáo lạm phát được công bố chỉ một tuần sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp có mức tăng trưởng việc làm vượt dự báo trong tháng 5/2026. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục duy trì ở mức 4,3% trong tháng thứ ba liên tiếp.

Mặc dù thị trường tài chính đã bắt đầu phản ánh khả năng Fed có thể tăng lãi suất trong tương lai, phần lớn các nhà kinh tế vẫn cho rằng giới hạn để Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn còn khá xa./.

Nước Mỹ đối mặt lạm phát từ mức “vừa phải đến mạnh” do cuộc chiến với Iran Các chủ doanh nghiệp cho rằng giá bán chưa tăng tương ứng với mức tăng của các chi phí đầu vào ngoài lao động, chứng tỏ nhiều công ty đang chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận để duy trì doanh thu.