World Cup 2026: Trái bóng tròn từng bước chinh phục người hâm mộ Xứ Cờ hoa

Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 đang tạo nên một làn sóng mới tại Mỹ - quốc gia lâu nay được xem là "thánh địa" của bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chày.

Từ các khán đài chật kín người, những khu FanFest sôi động đến lượng khán giả truyền hình tăng mạnh, bóng đá đang từng bước chinh phục trái tim người hâm mộ Xứ Cờ hoa.

Đội tuyển Mỹ là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sức hút đó. Thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng D sau các chiến thắng trước Paraguay và Australia, trước khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối.

Mặc dù vậy, đây vẫn là kỳ World Cup mà đội tuyển nam của Mỹ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tham dự, mang lại sự hứng khởi lớn cho người hâm mộ.

Bên ngoài sân vận động tại Inglewood (Los Angeles), Ian Bjerke - một chuyên gia vật lý trị liệu 35 tuổi vốn yêu thích bóng chày - cho biết anh ngày càng bị cuốn hút bởi tốc độ và tính kịch tính của bóng đá. Theo anh, điều người hâm mộ Mỹ còn thiếu chỉ là một nền văn hóa cổ vũ đặc trưng như các quốc gia có truyền thống bóng đá lâu đời.

Pha tranh bóng giữa hậu vệ tuyển Mỹ Alex Freeman (phải) với Jordan Bos của Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng quan điểm, cổ động viên Matt Movahhed nhận định lối chơi tấn công giàu năng lượng dưới thời huấn luyện viên Pochettino đã giúp đội tuyển Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, qua đó thu hút thêm nhiều khán giả đến với môn thể thao này.

Không chỉ những trận cầu trên sân, bầu không khí lễ hội do người hâm mộ quốc tế tạo ra cũng góp phần khiến World Cup trở thành sự kiện văn hóa đặc biệt tại Mỹ. Hàng nghìn cổ động viên Scotland trong trang phục truyền thống diễu hành trên các tuyến phố ở Boston và Miami, người Na Uy biến sân Citi Field tại New York thành "biển người Viking" với màn hò reo chèo thuyền đặc trưng, còn sắc cam của các cổ động viên Hà Lan phủ kín trung tâm Kansas City trong cuộc diễu hành "Oranje Fanwalk."

Những hình ảnh sôi động liên tục lan truyền trên mạng xã hội, giúp văn hóa bóng đá đến gần hơn với công chúng Mỹ.

Giáo sư Amy Bass - chuyên gia nghiên cứu thể thao của Đại học Manhattanville - cho rằng sức hấp dẫn của World Cup không chỉ đến từ các trận đấu mà còn từ trải nghiệm văn hóa mà giải đấu mang lại.

Theo bà, nhiều người Mỹ theo dõi cả hành trình khám phá đất nước của các cổ động viên quốc tế, từ ẩm thực, âm nhạc cho đến những nét văn hóa địa phương, qua đó tạo nên sự kết nối hiếm có giữa thể thao và du lịch.

Anh Dante Drishti, 25 tuổi, nhận định World Cup là cơ hội để người Mỹ tiếp cận văn hóa bóng đá toàn cầu, đồng thời giúp du khách quốc tế có cái nhìn gần gũi hơn về nước Mỹ.

Mặc dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng sức hút này có thể chỉ mang tính thời điểm. Theo cổ động viên Bryan Flaherty, người Mỹ thường rất hào hứng với World Cup, nhưng sau khi giải đấu kết thúc, phần lớn sẽ quay trở lại với các môn thể thao truyền thống.

Cổ động viên Mỹ hào hứng ủng hộ đội nhà bất chấp kết quả thi đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026, khi đội tuyển đã sớm giành quyền vào vòng loại trực tiếp. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ở góc độ thương mại, tác động của World Cup đã thể hiện rất rõ. Theo NBC Sports, trận ra quân của đội tuyển Mỹ trước Paraguay thu hút gần 25 triệu lượt khán giả truyền hình, vượt xa mức trung bình 19,6 triệu lượt người xem của 4 trận đầu tiên thuộc loạt chung kết bóng rổ NBA.

Hàng loạt thương hiệu lớn như Coca-Cola và McDonald's cũng đồng loạt triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô toàn quốc gắn với World Cup, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá trên thị trường Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định World Cup 2026 có thể trở thành cột mốc quan trọng, giúp bóng đá tiến thêm một bước trên hành trình khẳng định vị thế tại thị trường thể thao lớn nhất thế giới.

Dù còn quá sớm để khẳng định môn thể thao vua sẽ sớm sánh ngang bóng bầu dục hay bóng rổ, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy người Mỹ đang dần "phải lòng" trái bóng tròn hơn bao giờ hết./.

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