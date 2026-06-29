Đội tuyển Canada tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup

Đội tuyển Canada đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội.

Trên sân SoFi (Los Angeles), Stephen Eustáquio tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+2 để giúp Canada giành quyền đi tiếp.

Kết quả này giúp Canada tiếp tục tạo nên kỳ tích với kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử sau khi có lần đầu vượt qua vòng bảng.

Cùng với việc lần đầu góp mặt ở vòng 1/8, Canada còn tạo nên cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cụ thể, với việc thi đấu trên sân SoFi (Los Angeles), Canada trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên không được chơi trận đấu của mình trên lãnh thổ quốc gia.

Trước đó, các đội chủ nhà đều thi đấu trên sân nhà, kể cả khi giải đấu có nhiều quốc gia đồng đăng cai. Ở World Cup 2002, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng tổ chức nhưng không phải thi đấu bên ngoài lãnh thổ của mình.

Lý do khiến Canada không được thi đấu trên sân nhà đến từ việc họ chỉ giành được vị trí nhì bảng B sau khi để thua Thụy Sĩ ở lượt cuối. Theo lịch phân bổ trước đó, đội nhất bảng B sẽ được thi đấu trên sân BC Place (Vancouver, Canada).

Chỉ đứng nhì bảng B, Canada mất lợi thế sân nhà và phải sang Los Angeles, Mỹ để gặp Nam Phi ở vòng knock-out rạng sáng 29/6.

Giành quyền đi tiếp, Canada sẽ đối đầu đội thắng ở cặp Hà Lan-Maroc ở vòng 1/8. Đáng chú ý, ở trận đấu sắp tới Canada sẽ tiếp tục không được thi đấu trên sân nhà, thay vào đó là sân Houston (Mỹ)./.

Đánh bại Nam Phi, Canada thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026 Canada tiếp tục nối dài kỳ tích của mình bằng tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội.