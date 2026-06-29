World Cup 2026: Thời khắc các siêu sao khẳng định đẳng cấp

Sau vòng bảng bùng nổ với kỷ lục 215 bàn thắng, World Cup 2026 chính thức bước vào vòng 1/16 - thời điểm mọi sai lầm đều phải trả giá.

Cuộc đua vô địch giờ đây nóng lên với những màn đối đầu giữa các ứng cử viên hàng đầu, khát vọng tạo địa chấn của những "ngựa ô," sự trỗi dậy của bóng đá châu Phi cùng cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các siêu sao.

Tâm điểm của vòng đấu loại trực tiếp tiếp tục là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch: Argentina và Pháp.

Đương kim vô địch Argentina toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, chỉ để lọt lưới 1 bàn. Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ và đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 6 pha lập công.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp cho thấy sức mạnh đồng đều ở mọi tuyến. Bên cạnh Kylian Mbappe, huấn luyện viên Didier Deschamps còn sở hữu hàng công chất lượng với Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue, giúp "Les Bleus" trở thành một trong những đội bóng có sức tấn công đáng sợ nhất giải.

Tại vòng 1/16, Argentina sẽ đối đầu hiện tượng Cape Verde - đội bóng lần đầu góp mặt ở World Cup nhưng đã gây chấn động khi cầm hòa cả Tây Ban Nha và Uruguay để giành quyền đi tiếp. Pháp cũng không dễ dàng khi chạm trán Thụy Điển, đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm.

Nếu Cape Verde là câu chuyện cổ tích của giải đấu, thì Maroc được xem là "ngựa ô" đáng gờm nhất.

Nhà vô địch châu Phi, từng vào bán kết World Cup 2022, sẽ gặp Hà Lan trong một cặp đấu được đánh giá rất cân bằng. Algeria cũng được kỳ vọng có thể tạo bất ngờ trước Thụy Sĩ, còn CHDC Congo sẽ thử sức trước tuyển Anh sau lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Một trong những dấu ấn lớn nhất của World Cup 2026 là sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Phi. Có tới 9/10 đại diện của lục địa này vượt qua vòng bảng - thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự World Cup.

Ngoài Maroc, những đội bóng như Senegal, Ai Cập, Algeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Cape Verde, CHDC Congo và Nam Phi đều mang theo tham vọng tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Mohamed Salah vẫn là đầu tàu của Ai Cập, Riyad Mahrez vừa lập cú đúp cho Algeria, trong khi Cape Verde và CHDC Congo đều đã thiết lập cột mốc lịch sử ngay trong lần góp mặt tại vòng knock-out.

Ở châu Á, chỉ còn Nhật Bản và Australia tiếp tục cuộc chơi. Nhật Bản gây ấn tượng khi bất bại ở vòng bảng và ghi tới 7 bàn thắng - thành tích tốt nhất của đội bóng này tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, thử thách dành cho thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu sẽ là Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Australia cũng lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp nhờ lối chơi kỷ luật dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic. Đối thủ của họ là Ai Cập, đội bóng sở hữu chân sút Mohamed Salah.

Bên cạnh cuộc đua giữa các đội tuyển, vòng 1/16 cũng là sân khấu để những ngôi sao lớn khẳng định vị thế. Messi và Mbappe tiếp tục dẫn dắt cuộc đua Chiếc giày Vàng cũng như tham vọng đưa Argentina và Pháp tiến sâu.

Harry Kane vừa trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup, Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 vẫn nuôi giấc mơ chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên, còn Vinicius Junior được kỳ vọng sẽ giúp Brazil hướng tới chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Ngoài các tên tuổi kỳ cựu, World Cup 2026 cũng đang chứng kiến sự bùng nổ của nhiều tài năng trẻ như tiền vệ Ayyoub Bouaddi (Maroc) hay cầu thủ chạy cánh Yan Diomande (Côte d’Ivoire).

Vòng đấu loại trực tiếp sẽ là cơ hội để họ khẳng định mình, đồng thời viết tiếp những câu chuyện bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 30/6: Căng thẳng loạt trận vòng 32 đội Sáng 30/6, World Cup 2026 sẽ tiếp tục sôi động với ba trận đấu hấp dẫn thuộc vòng 32 đội. Nhật Bản gặp Brazil, Đức đối đầu Paraguay trong khi Hà Lan chạm trán Maroc.