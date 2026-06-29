Đồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng

Ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-Ủy ban Nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Theo quyết định, dự án được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp có quy mô 285 ha; trong đó, diện tích các phân khu chức năng là 278,23 ha, diện tích đất hành lang bảo vệ nguồn nước, đất sông Soài Rạp và hành lang lộ giới Huyện lộ 10 là 6,77 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư.

Dự án được triển khai tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất. Nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, dựa trên cơ sở tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí hợp pháp đã đầu tư hình thành tài sản tại dự án; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ dự án và các nội dung được giao thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật; giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án…

Theo quyết định, nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo quy định tại quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và quyết định này; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư đối với dự án theo quy định pháp luật.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp là bước quan trọng để Đồng Tháp chuẩn bị quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và các ngành công nghiệp phụ trợ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu. Đây là lựa chọn phù hợp với lợi thế địa phương khi tỉnh có lợi thế là vùng nguyên liệu nông sản lớn, đặc biệt là lúa gạo, thủy sản và trái cây.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 26 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó, có 3 khu công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Hiện, có 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.068 ha; 4 khu công nghiệp đang triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng với diện tích hơn 1.115 ha; 16 khu công nghiệp còn lại đang trong giai đoạn quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn hiện thu hút 179 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 87.500 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp đạt trên 94%./.

Thêm khu công nghiệp hỗ trợ hiện đại hơn 2.800 tỷ đồng tại Hưng Yên Theo Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, ngoài 5 khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy hoạch 43 Khu công nghiệp; trong đó đã thành lập 23 khu công nghiệp.