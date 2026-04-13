Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia

Ngày 13/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean, tổ chức lễ xuất khẩu trái bưởi Đồng Tháp, lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 4.364 ha bưởi, sản lượng trên 65.000 tấn mỗi năm.

Toàn tỉnh Đồng Tháp đã được cấp 23 vùng trồng bưởi với 31 mã số, tổng diện tích 470,85 ha; trong đó có 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc với diện tích 249,4 ha.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp đã có 1 vùng trồng bưởi đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Australia thông qua Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean.

Đây là nền tảng quan trọng để ngành hàng bưởi của tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Ông Lê Chí Thiện mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với người sản xuất, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm bưởi, tiếp tục phát huy vai trò kết nối thị trường, mở rộng thu mua, gắn bó lâu dài với người dân.

Chỉ khi xây dựng được chuỗi liên kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa các bên thì ngành hàng bưởi mới có thể phát triển bền vững.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thạch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean, xuất khẩu không chỉ là giao dịch thương mại, mà còn là khẳng định chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam. Nông sản Việt Nam có thể vươn ra thế giới một cách bền vững.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean cam kết đồng hành cùng nông dân trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu tại Đồng Tháp và mở rộng thị trường quốc tế, không chỉ Australia mà còn nhiều thị trường cao cấp khác.

Bà Hoàng Mai Vân Anh, Điều phối viên quốc gia dự án GQSP UNIDO nhận xét tại buổi lễ, với sự tin tưởng của các doanh nghiệp, các chuyên gia kỹ thuật thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng do UNIDO phối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch đã đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp để chuẩn bị cho lô hàng này.

Việc xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia không chỉ mở ra cơ hội thị trường mới mà còn khẳng định tiềm năng to lớn của ngành trái cây Việt Nam trong việc nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, xuất khẩu sang thị trường Australia không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn khẳng định năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao của ngành trái cây Việt Nam.

Thành công này được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm từ việc mở cửa các thị trường có yêu cầu cao trước đó, đặc biệt là Hoa Kỳ, châu Âu,…Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp tục hoàn thiện quy trình đóng gói và xử lý liên quan khẩn trương nghiên cứu đầy đủ nội dung thông báo của phía Australia và hướng dẫn kỹ thuật của cục.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean ký kết hợp tác với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Phong nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bưởi chất lượng để cung ứng cho thị trường Australia. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đặc biệt là việc đăng ký và duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý, xây dựng quy trình sản xuất phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại theo quy định của nước nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và thực hiện các thủ tục kiểm dịch trước khi xuất khẩu; đảm bảo toàn bộ quá trình từ sản xuất, thu hoạch, xử lý đến đóng gói và vận chuyển được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phía Australia.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Thanh Phong, Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Phong khẳng định, thị trường Australia có nhiều tiêu chí chất lượng khó dành cho trái cây Việt Nam, vì vậy Hợp tác xã Mỹ Phong đã cố gắng hết sức đầu tư vào chăm sóc đúng chỉ tiêu chất lượng.

Không chỉ riêng thị trường Australia, bưởi Mỹ Phong nói riêng, bưởi Đồng Tháp nói chung sẽ tiến tới các tiêu chí chất lượng cao hơn nữa để khẳng định uy tín sản phẩm bưởi Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean ký kết hợp tác với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Phong xây dựng vùng nguyên liệu bưởi chất lượng để cung ứng cho thị trường Australia./.

