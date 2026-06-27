Xung đột tại Trung Đông: JMIC nâng mức độ đe dọa tại eo biển Hormuz

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Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải vương quốc Anh (UKMTO) cho biết ngày 27/6, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz từ mức trung bình lên mức "đáng kể" sau các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần eo biển Hormuz.



JMIC là một cơ quan tư vấn hải quân đa quốc gia, và UKMTO là một trong những đối tác chia sẻ thông tin cốt lõi của JMIC. Thông báo cũng khuyến cáo về sự hiện diện của thủy lôi trong khu vực và cho biết lực lượng hải quân dự kiến sẽ hoạt động tại đây khi các hoạt động rà phá thủy lôi tiếp tục diễn ra.



Hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz đã dần được nối lại sau khi Mỹ và Iran gần đây đạt được một bản ghi nhớ, khiến JMIC hạ mức độ đe dọa hàng hải ở vùng biển lân cận xuống mức trung bình vào ngày 18/6.

Tuy nhiên, một tàu container đã bị tấn công ở vùng biển lân cận vào ngày 25/6. Một ngày sau đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu của Iran để đáp trả.

Ngày 27/6, một tàu chở dầu cũng bị tấn công khiến cầu tàu bị hư hại. Các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Dữ liệu vận tải biển quốc tế cho thấy mặc dù các cuộc tấn công đã làm giảm lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy này, các tàu thương mại vẫn đang đi qua eo biển.

JMIC cũng cho biết để đáp ứng lưu lượng giao thông ra vào đồng thời, luồng hàng hải phía Nam ở eo biển Hormuz, gần phía Oman và được quân đội Mỹ hỗ trợ, đã được mở rộng.



Trước đó, ngày 25/6, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa nhấn mạnh các tuyến đường duy nhất được phép cho tàu thuyền đi qua eo biển là những tuyến đường được chính quyền Iran công bố.



Trong một diễn biến khác, sáng sớm cùng ngày, Bahrain thông báo lãnh thổ của nước này đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran.



Bộ Ngoại giao Bahrain lên án các cuộc tấn công, khẳng định quyền đầy đủ của mình để bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định của mình theo luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động./.

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