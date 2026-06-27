Chủ tịch Ủy ban châu Âu hoan nghênh thỏa thuận khung giữa Mỹ, Israel và Liban

Ngày 27/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã hoan nghênh thỏa thuận khung giữa Mỹ, Israel và Liban là "bước đi quan trọng" để tránh xung đột ở Trung Đông.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên X, bà von der Leyen cho biết: "Tôi hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là một bước đi quan trọng để tránh leo thang xung đột. Bởi vì sẽ không thể có hòa bình ở Trung Đông nếu Liban vẫn chìm trong lửa xung đột." Bà cũng cảm ơn vai trò trung gian hòa giải của Mỹ.

Theo Chủ tịch EC, bước tiếp theo quan trọng là giải giáp các nhóm phi nhà nước và bảo vệ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Bà cho biết thêm rằng EU sẵn sàng hỗ trợ con đường này hướng tới sự ổn định lâu dài trong khu vực, cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo rất cần thiết với 100 triệu euro được huy động cho những người di tản.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã bày tỏ quan điểm coi thỏa thuận này là vô hiệu. Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem nhấn mạnh rằng các lực lượng Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban.

Thỏa thuận đã được ký kết tại Washington ngày 26/6 sau 6 vòng đàm phán. Nội dung thỏa thuận gồm một nỗ lực thí điểm. Một là Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban, và chuyển giao cho binh lính Liban kiểm soát khu vực này. Và hai là quá trình nhằm giải giáp Hezbollah.

Cùng ngày 27/6, IDF xác nhận đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào các tay súng tình nghi tại khu vực Nabatieh thuộc miền Nam Liban. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Liban kể từ khi Washington công bố một thỏa thuận khung giữa Tel Aviv và Beirut./.

Liban, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên, IDF sẽ bắt đầu rút quân Theo thỏa thuận khung ba bên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban.