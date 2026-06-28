Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 27/6 đã thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran, nhằm đáp trả một cuộc tấn công vừa xảy ra đối với một tàu hàng đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố, CENTCOM nhấn mạnh các lực lượng Mỹ đã thực hiện cuộc không kích nhằm đáp trả trực tiếp hành vi gây hấn đối với hoạt động vận tải thương mại. Theo đó, máy bay Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các vị trí phòng không, cơ sở chứa máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran.

Cơ quan này nói thêm rằng Iran đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Panama vào sáng 27/6.

Trước đó một ngày,CENTCOM cũng thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely treo cờ Singapore đang đi qua eo biển Hormuz.

Động thái này đã dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các vị trí của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh. Phía Iran tuyên bố nếu Mỹ vẫn tiếp tục gây hấn thì phản ứng của Tehran sẽ còn mạnh hơn nữa.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột. Văn kiện này kêu gọi mở trở lại eo biển Hormuz và yêu cầu Iran cho phép các tàu thương mại đi qua mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày.

Dữ liệu vận tải hàng hải mới nhất cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển đã phục hồi một phần sau khi MoU được ký kết.

Tuy nhiên, các động thái đáp trả qua lại giữa Mỹ và Iran nói trên được xem là một phép thử đối với tính bền vững của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông này./.

Toàn cảnh thế giới: Mỹ dọa cứng rắn nếu Iran tiếp tục gây hấn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Washington sẽ đáp trả cứng rắn nếu Iran tiếp tục có các hành động quân sự, đồng thời khẳng định Mỹ đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

