14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Ngày 24/6, Canada đã cùng 13 quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án việc Nội các an ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới ở vùng Bờ Tây chiếm đóng.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi nhắc lại rằng những hành động đơn phương như vậy, như một phần của việc tăng cường chính sách định cư rộng rãi hơn ở Bờ Tây, không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có nguy cơ gây bất ổn.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi Nội các Israel ngày 21/6 đã thông báo việc phê duyệt thêm 19 khu định cư ở Bờ Tây, nâng tổng số lên 69 khu định cư mới và đã tăng gấp đôi kể từ khi số chính phủ cực hữu hiện nay lên nắm quyền.

Theo nhóm giám sát Peace Now, hiện ở Bờ Tây đang có 210 khu định cư, tăng mạnh so với con số 141 ghi nhận vào năm 2022.

Theo luật quốc tế, các khu định cư này bị coi là bất hợp pháp. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Canada Anita Anand nhấn mạnh việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư là hành động trái với luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho Kế hoạch Hòa bình 20 điểm.

Hành động này làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước, trong khi mục tiêu cuối cùng là người Israel và người Palestine phải sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh.

Quyết định phê duyệt trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang hối thúc Israel và lực lượng Hamas tiến hành giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn Dải Gaza, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Kế hoạch do Washington làm trung gian, kêu gọi “hướng đi khả thi" cho một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị đình trệ do cả hai bên đều trì hoãn, khiến ít quốc gia sẵn lòng giúp đỡ./.

EU trừng phạt cá nhân, tổ chức Israel liên quan các khu định cư Bờ Tây EU đưa 4 thực thể và 3 cá nhân Israel vào danh sách trừng phạt với cáo buộc liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh trong toàn khối.

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