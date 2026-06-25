Phí bảo hiểm tàu thuyền qua Eo biển Hormuz giảm hơn một nửa

Nhật báo Financial Times (FT) ngày 25/6 đưa tin chi phí bảo hiểm cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz đã giảm hơn một nửa trong 6 ngày qua, khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì.



Theo Financial Times, phí bảo hiểm rủi ro xung đột đối với tàu thuyền đã giảm từ khoảng 5% xuống còn 2% giá trị tàu sau khi áp dụng các khoản giảm giá. Đối với những con tàu chở dầu cỡ lớn, mức giảm này giúp tiết kiệm hàng trăm nghìn USD chi phí bảo hiểm.



Financial Times cũng cho hay mức phí bắt đầu giảm sau khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ vào tuần trước, trong đó quy định chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên mọi mặt trận.



Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các công ty bảo hiểm và chủ tàu vẫn duy trì sự thận trọng. Hiện nay, chi phí bảo hiểm hàng hóa trước những rủi ro xung đột hầu như chưa thay đổi, trong khi vẫn xuất hiện một số báo cáo về khả năng có thủy lôi tại một số khu vực dọc theo các tuyến hàng hải đi qua Eo biển Hormuz./.

Điều gì đang cản trở quá trình khôi phục eo biển Hormuz? Dù Mỹ và Iran nối lại đàm phán, eo biển Hormuz vẫn đối mặt nhiều rủi ro an ninh. Những trở ngại nào đang cản trở việc khôi phục hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này?