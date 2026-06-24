Iraq kỳ vọng sớm khôi phục sản lượng dầu về mức trước xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iraq dự kiến sẽ khôi phục sản lượng dầu thô về mức trước khi xảy ra xung đột tại khu vực Trung Đông trong vòng từ 1-2 tháng tới, sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại nhờ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ đạt được trong những ngày gần đây.

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Salim al-Rikabi cho biết nước này có thể khôi phục mức sản lượng dầu vượt 3 triệu thùng/ngày, chủ yếu từ các mỏ dầu ở miền Nam, trong vòng từ 2-3 tháng.

Theo ông al-Rikabi, nhiều mỏ dầu từng phải cắt giảm công suất do ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông, hiện đã bắt đầu tăng dần sản lượng trở lại.

Trước khi xung đột bùng phát, Iraq xuất khẩu trung bình khoảng 3,5 triệu thùng dầu/ngày, trong đó phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu đã bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi Iran phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài gần 4 tháng đã khiến Iraq gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu năng lượng. Khi các kho chứa dầu đạt công suất tối đa, chính quyền nước này buộc phải đình chỉ hoặc cắt giảm hoạt động tại phần lớn các mỏ dầu, đồng thời chỉ duy trì được lượng xuất khẩu hạn chế thông qua các tuyến đường vận chuyển qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Bassim Khudair, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ sẽ được nối lại từng bước, tùy thuộc vào tốc độ khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Số liệu chính thức cho thấy lượng dầu thô của Iraq được vận chuyển qua tuyến đường này đã giảm mạnh từ 93 triệu thùng trong tháng Tư xuống chỉ còn 10 triệu thùng trong giai đoạn cao điểm của cuộc xung đột trên.

Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại trong tuần này sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, qua đó chấm dứt gần 4 tháng gián đoạn tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trước khi xảy ra xung đột, khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này.

Việc Iraq nhanh chóng khôi phục sản lượng và xuất khẩu dầu sẽ góp phần làm tăng nguồn cung trên thị trường năng lượng quốc tế, qua đó giảm bớt áp lực đối với giá dầu sau giai đoạn biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông./.

Giá dầu giảm khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần phục hồi Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 82 xu (tương đương 1,1%) và chốt phiên ở mức 77,08 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 65 xu (0,9%) xuống mức 73,21 USD/thùng.