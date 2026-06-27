Mỹ tiến hành cuộc tấn công các mục tiêu tại Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công vào một tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz.



Trong tuyên bố, CENTCOM nêu rõ máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm cất giữ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cũng như các trạm radar ven biển của Iran sau khi Tehran tấn công tàu M/V Ever Lovely mang cờ Singapore hôm 25/6.



Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin một tiếng nổ đã được nghe thấy ở Sirik, miền Nam Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Sirik, nằm trên bờ eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran một cách "nhanh chóng và dứt khoát."



Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã triển khai ít nhất 4 UAV tấn công một hướng vào tàu chở hàng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một trong các UAV này đã “đánh trúng trực tiếp" vào boong trên của con tàu, gây ra thiệt hại nhưng vẫn cho phép tàu tiếp tục hành trình, trong khi 3 UAV còn lại đã bị bắn hạ.



Trung tuần tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột. Văn kiện này kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước chiến tranh, đồng thời yêu cầu Iran cho phép các tàu thương mại đi qua mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày.



Dữ liệu vận tải hàng hải mới nhất cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển đã phục hồi một phần sau khi MoU được ký kết./.

Thượng viện Mỹ "quay xe" ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc xung đột với Iran Cuộc bỏ phiếu được Thượng viện Mỹ tiến hành sau khi Tổng thống Trump phản ứng mạnh với kết quả bỏ phiếu hôm 23/6, cho rằng nghị quyết được thông qua "không đúng thời điểm và vô nghĩa."

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