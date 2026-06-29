Khởi động chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc

Ngày 29/6, Chương trình Gala Đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc đã được tổ chức ngày 29/6 tại khách Lotte ở trung tâm thủ đô Seoul.

Chương trình quy tụ gần 100 đại biểu từ các Hiệp hội các đại lý lữ hành Hàn Quốc (KATA), Quỹ Văn hóa Du lịch Yeongam, Hiệp hội KOCA, các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nền tảng OTA, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan truyền thông và các đối tác du lịch tại Hàn Quốc. Tham gia đồng hành với chương trình còn có đại diện các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sự kiện do ngành du lịch Đà Nẵng triển khai trong chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hàn Quốc nhằm tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác du lịch tại Seoul, Daegu và Busan, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, chương trình xúc tiến thu hút khách hướng tới mùa du lịch Chuseok 2026. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh du lịch là "chiếc hộ chiếu mở ra sự thấu hiểu giữa các dân tộc."

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN tại Seoul)

Mỗi hành trình không chỉ đưa con người đến với những vùng đất mới mà còn kết nối những nền văn hóa và vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia. Trong hành trình ấy, Đà Nẵng luôn là một trong những điểm đến tiêu biểu của Việt Nam. Đà Nẵng không chỉ có cảnh quan hấp dẫn mà còn ghi dấu trong lòng du khách bởi sự thân thiện, mến khách của người dân, môi trường an toàn, văn minh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Đại sứ Vũ Hồ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam, hỗ trợ kết nối đối tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác du lịch trong thời gian tới



Phát biểu tại chương trình, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết Hàn Quốc nhiều năm qua luôn là thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Đà Nẵng; với sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc trong việc quảng bá điểm đến, phát triển kết nối hàng không và đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến được yêu thích của du khách Hàn Quốc.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN tại Seoul)

Đà Nẵng cam kết tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để mang đến nhiều giá trị gia tăng cho du khách cũng như các đối tác.



Đà Nẵng hiện đang phát triển theo định hướng điểm đến chất lượng cao với hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, golf, MICE (loại hình du lịch kết hợp công việc và nghỉ dưỡng), du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe đến du lịch văn hóa, sinh thái và cộng đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố phục vụ hơn 7,74 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt. Riêng thị trường Hàn Quốc đạt hơn 950.000 lượt khách, tiếp tục giữ vị trí số một trong các thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng.



Tại Gala, Đà Nẵng giới thiệu nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf, MICE, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe (wellness), ẩm thực và các lễ hội, sự kiện quốc tế diễn ra quanh năm.

Đồng thời, thành phố cũng công bố gói chính sách kích cầu dành cho thị trường Hàn Quốc, thể hiện sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong việc gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo đó, từ 01/7-31/12, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng triển khai chương trình giảm 20% phí dịch vụ quầy làm thủ tục đối với tất cả các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Đây là chính sách tiên phong tại Việt Nam, góp phần khuyến khích mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường kết nối quốc tế.

Đối tác Hàn Quốc tìm hiểu thông tin về du lịch Đà Nẵng. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN tại Seoul)

Nhân dịp Tết Chuseok (Trung Thu) 2026, kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hàn Quốc, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ triển khai chương trình quà tặng chào mừng dành cho du khách Hàn Quốc; các doanh nghiệp du lịch cũng sẽ triển khai nhiều ưu đãi dành riêng cho thị trường Hàn Quốc như các gói nghỉ dưỡng ưu đãi, quà tặng chào mừng, ưu đãi dịch vụ spa, golf, ẩm thực và các sản phẩm thiết kế riêng cho các cặp đôi cũng như gia đình đa thế hệ - nhóm khách có nhu cầu du lịch cao trong dịp Chuseok. Những chương trình này góp phần tạo nên một hệ sinh thái ưu đãi đồng bộ, mang đến nhiều giá trị gia tăng cho du khách khi lựa chọn Đà Nẵng.



Tiếp đó, trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Đà Nẵng vào tháng 10/2026, thành phố sẽ mời các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc tham gia chương trình Famtrip nhằm trải nghiệm các sản phẩm mới, cập nhật xu hướng phát triển điểm đến và mở rộng cơ hội hợp tác.



Trong khuôn khổ Gala, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng vinh danh các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nền tảng OTA và các đối tác đã có nhiều đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến, phát triển thị trường khách Hàn Quốc và tăng cường kết nối du lịch giữa hai bên. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối với các đối tác Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đối tác Hàn Quốc chụp ảnh tại sự kiện quảng bá du lịch Đà Nẵng. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN tại Seoul)

Sau chương trình tại Seoul, đoàn công tác sẽ tiếp tục tổ chức Gian hàng Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng trong khuôn khổ Lễ hội Gà và Bia Daegu 2026 (từ ngày 1 - 5/7), đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và đối tác tại Daegu và Busan.

Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với Cục Du lịch Busan, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác xúc tiến, trao đổi khách và phát triển các sản phẩm du lịch giữa hai địa phương trong thời gian tới./.

Lễ hội xúc tiến du lịch, văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2025 có gì hấp dẫn? Lễ hội tổ chức nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia; thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt-Hàn trao đổi hợp tác, xúc tiến quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch.

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