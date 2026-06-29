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Iran xác nhận giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa sau đàm phán với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 xác nhận 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải phóng và chuyển về nước.

Viết Thành
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Iran xác nhận giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa sau đàm phán với Mỹ
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran xác nhận vụ giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa.

5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gần một cơ sở thanh thiếu niên tại Đức.

Pakistan không kích các tỉnh biên giới Afghanistan khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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