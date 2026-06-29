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Ông Trump tiết lộ Iran đề nghị tổ chức cuộc gặp tại Doha

Tổng thống Trump bất ngờ tiết lộ Iran đã chủ động đề xuất một cuộc gặp cấp cao tại Doha vào ngày 30/6 để thảo luận việc thực thi thỏa thuận, bất chấp những tuyên bố phủ nhận trước đó từ Tehran.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump tiết lộ Iran đề nghị tổ chức cuộc gặp tại Doha

5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gần một cơ sở thanh thiếu niên tại Đức

Hàn Quốc công bố siêu dự án xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn hơn 500 tỷ USD

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Quan hệ Mỹ-Iran #Giao tranh quốc tế #Chính sách đối ngoại #Các cuộc đàm phán cấp cao #Tin tức quốc tế hàng ngày

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