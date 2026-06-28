Iran kêu gọi thiết lập khuôn khổ an ninh với các nước vùng Vịnh

Ngày 28/6, Ngoại trưởng Iran kêu gọi thiết lập một khuôn khổ an ninh với các nước vùng Vịnh, sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, phát biểu trong cuộc họp báo tại Baghdad nhân chuyến thăm Iraq, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ cần một khuôn khổ mới bao gồm tất cả các quốc gia trong khu vực và không có sự hiện diện hoặc can thiệp của bất kỳ quốc gia nào từ bên ngoài khu vực.

Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ thách thức nào đối với quyền kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz chiến lược sẽ làm gia tăng căng thẳng bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Ngoại trưởng Tehran kêu gọi tất cả các bên "tuân thủ bản ghi nhớ và không để bản ghi nhớ này đi chệch hướng."



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia của nước này, lên án các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào một số cơ sở giám sát và theo dõi trên bờ biển phía Nam Iran.



Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát đi cảnh báo cứng rắn rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Iran sẽ đáp trả với quy mô lớn hơn.



Trong khi đó, ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết nước này tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày thứ hai liên tiếp; đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình này.

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cùng Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia (Arập Xêút) đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại động thái leo thang này.



Trước đó, Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Teheran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington vào lãnh thổ Iran.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tehran tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên cách đây 2 tuần, đồng thời cảnh báo Washington có thể mở rộng chiến dịch quân sự nếu Iran tiếp tục các hành động mà Mỹ coi là gây hấn./.

Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại Iran Máy bay Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các vị trí phòng không, cơ sở chứa máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran.

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