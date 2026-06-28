Xung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel-Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.

Cụ thể, theo NNA, các cuộc không kích của Israel xảy ra tại khu vực ngoại ô các thị trấn Deir Seryan và Taybeh ở miền Nam Liban.

Trong hoạt động quân sự ở Deir Seryan, phía quân đội Israel thông báo 1 binh sỹ đã thiệt mạng.

Trước đó, ngày 27/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà IDF cho là thành viên của lực lượng Hezbollah tại khu vực Nabatieh, miền Nam Liban. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Liban kể từ khi Washington công bố một thỏa thuận khung giữa Israel và Liban.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các đại diện của Israel, Mỹ và Liban đã ký thỏa thuận khung tại Washington ngày 26/6 nhằm mở đường cho một hiệp định hòa bình rộng lớn hơn, với mục tiêu chấm dứt tình trạng xung đột và từng bước bình thường hóa quan hệ.

Theo nội dung thỏa thuận, Israel sẽ rút khỏi một số khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban. Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế.

Trong khi đó, Liban cam kết tăng cường kiểm soát lãnh thổ và tiến tới giải giáp các lực lượng vũ trang phi nhà nước, trong đó có Hezbollah.

Tuy nhiên, các bên vẫn tồn tại khác biệt sâu sắc trong cách diễn giải thỏa thuận. Lực lượng Hezbollah tại Liban bác bỏ thỏa thuận khung nói trên, đồng thời cho biết sẽ phản đối mọi biện pháp do chính quyền Liban triển khai trên thực địa.

Nghị sỹ Hezbollah trong Quốc hội Liban, ông Hassan Fadlallah, cho rằng việc gây sức ép đối với lực lượng này có thể đẩy tình hình đến nguy cơ xung đột nội bộ.

Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun khẳng định nước này sẽ thực hiện trách nhiệm trong việc triển khai thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian giữa Beirut và Tel Aviv.

Cam kết này được đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 27/6. Trong đó, nhà lãnh đạo Liban cũng đề nghị Mỹ hỗ trợ bảo đảm việc thực thi đầy đủ, đặc biệt là yêu cầu Israel rút quân khỏi các khu vực đang chiếm đóng ở miền Nam Liban, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quân đội Liban đến tận đường biên giới được quốc tế công nhận.

Về phía Israel, giới chức nước này coi thỏa thuận là một thắng lợi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đây là thỏa thuận "mang tính lịch sử," cho phép quân đội Israel ở lại cái gọi là "vùng an ninh" ở miền Nam Liban cho đến khi Hezbollah bị giải giáp vũ khí.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz nhấn mạnh quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban chừng nào Hezbollah còn sở hữu vũ khí./.

Liban, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên, IDF sẽ bắt đầu rút quân Theo thỏa thuận khung ba bên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban.