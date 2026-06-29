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Trung Đông

Iran khôi phục đường bay tới UAE trong bối cảnh căng thẳng khu vực hạ nhiệt

Giới chức Iran cho biết các thủ tục cần thiết đã hoàn tất để nối lại đường bay Tehran-Dubai, đánh dấu bước đi mới trong quá trình khôi phục hoạt động hàng không khu vực.

Máy bay của hãng hàng không Iran Air. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Iran Air. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu ở UAE trong cuộc xung đột Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước Iran cùng các kênh truyền thông khác dẫn lời giới chức quản lý sân bay Imam Khomeini tại Tehran cho biết các thỏa thuận cần thiết đã được hoàn tất để mở lại đường bay Tehran-Dubai tại sân bay này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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