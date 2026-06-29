Iran khôi phục đường bay tới UAE trong bối cảnh căng thẳng khu vực hạ nhiệt

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu ở UAE trong cuộc xung đột Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước Iran cùng các kênh truyền thông khác dẫn lời giới chức quản lý sân bay Imam Khomeini tại Tehran cho biết các thỏa thuận cần thiết đã được hoàn tất để mở lại đường bay Tehran-Dubai tại sân bay này./.

UAE cáo buộc Iran tấn công bằng tên lửa vào cơ sở dầu mỏ Fujairah Giới chức UAE cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah sau khi Iran tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).