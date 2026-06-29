Chính trị

Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mời UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Hằng Trần
Đại tướng Phan Văn Giang và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi tại buổi tiếp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại tướng Phan Văn Giang và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi tại buổi tiếp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhân dịp đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-UAE trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động. Đại tướng nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện đã tạo nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với UAE, đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng thời gian qua, đặc biệt là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và việc hai bên ký Ý định thư về hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.

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Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, hậu cần, an ninh phi truyền thống và tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước./.

Vietnam+
#Hợp tác quốc phòng Việt Nam-UAE #Quan hệ đối tác toàn diện #Hợp tác quốc tế và đa phương #Phát triển quan hệ ngoại giao và kinh tế #Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2026
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