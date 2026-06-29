Kiểm tra, giám sát chủ động, phát hiện sớm vi phạm từ cơ sở

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đánh giá cao các kết quả 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục tham mưu Ban Bí thư ban hành hoặc trực tiếp ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể, toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn hóa quy trình, quy phạm; phối hợp các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện chuyển đổi số trong Đảng, trong hệ thống chính trị để phục vụ triển khai kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến cơ sở; thí điểm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số và kho dữ liệu liên thông; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo đột phá trong chuyển đổi nhận thức và hiệu quả công tác chuyển đổi số theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; xây dựng ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”…

Khẳng định vai trò công tác tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, ông Trần Sỹ Thanh lưu ý, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ tham gia các Chương trình đào tạo chuyên ngành công tác kiểm tra của Đảng trình độ đại học.

Nêu rõ hiệu quả vận hành mô hình chính quyền ba cấp, theo ông Trần Sỹ Thanh, có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát đã vào cuộc ngay từ đầu; gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Quan điểm chỉ đạo mới là Ủy ban Kiểm tra phải đồng hành với các cấp ủy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, trong đó có các nhóm vấn đề tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, đang đình trệ tại địa bàn được giao quản lý, phụ trách, trên tinh thần làm quyết liệt, cụ thể, thống nhất quan điểm, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy, thường trực và ban thường vụ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, lĩnh vực và những vấn đề đang nổi cộm, nhạy cảm, khó khăn để tìm cách tháo gỡ, làm sao phải khả thi, phải tốt lên, phải rõ hiệu quả.

Các tỉnh ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động khả thi cho cấp tỉnh, cấp xã; nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, cần có cách làm phù hợp điều kiện đặc thù; mục tiêu cao nhất là góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, liêm chính; tạo động lực nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, trên cơ sở các quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy, ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa để quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời tham mưu xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phục vụ tốt các Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 12.195 tổ chức đảng và 108.244 đảng viên, trong đó có 19.754 cấp ủy viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 tổ chức đảng và 361 đảng viên, có 126 cấp ủy viên; kết luận 32 tổ chức đảng và 312 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 188 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 126 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên, có 374 cấp ủy viên. Qua kiểm tra kết luận 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng và 448 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 236 đảng viên; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng và 63 đảng viên.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 6.012 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng đối với 2.377 tổ chức đảng; kiểm tra 187 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm tra 5.418 tổ chức đảng và 171.525 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Về công tác giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, chuyển từ tư duy “bị động” sang “chủ động,” thông qua đó giúp cấp ủy phát hiện sớm các "điểm nghẽn" và tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở nhằm bảo đảm các quyết sách lớn, chiến lược của Đảng không chỉ nằm trên giấy mà được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi đúng định hướng ngay từ khi mới ban hành.

Cấp ủy các cấp cũng đã giám sát chuyên đề 13.248 tổ chức đảng và 43.356 đảng viên, có 10.824 cấp ủy viên; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 6.096 tổ chức đảng và 7.725 đảng viên, có 6.135 cấp ủy viên; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 14 đảng viên.

Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 10 đoàn, đang thực hiện giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng và 9 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 53 tổ chức đảng và 2.310 đảng viên; trong đó Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 2.086 đảng viên; trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 11 đảng viên…/.

Nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong tình hình mới Ngành Kiểm tra Đảng sẽ chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với phát hiện, bảo vệ, khuyến khích và nhân rộng các nhân tố mới tích cực.