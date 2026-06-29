Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Với mỗi cán bộ, y bác sỹ, đây không chỉ là phần thưởng danh giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và cống hiến thầm lặng trong môi trường công tác khó khăn, thử thách.

Mới đây tại Bentiu, Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đối với mỗi cán bộ, y bác sỹ của bệnh viện, đây không chỉ là phần thưởng danh giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và những cống hiến thầm lặng trong môi trường công tác nhiều khó khăn, thử thách.

Trong gần một năm công tác tại Nam Sudan, bệnh viện đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu 24/7 cho lực lượng gìn giữ hòa bình, nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương.

Đơn vị đã điều trị hàng nghìn lượt bệnh nhân, thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cấp cứu, vận chuyển cấp cứu đường không và điều trị chuyên khoa cho bệnh nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực triển khai các hoạt động khám bệnh nhân đạo, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 phát động thi đua lập công dâng Bác Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước; trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175.