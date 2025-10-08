Bệnh viện Dã chiến cấp 2 phẫu thuật thành công ca cấp cứu đầu tiên ở Nam Sudan

Một binh sỹ thuộc lực lượng Ghana bị viêm ruột thừa cấp, có dấu hiệu dọa vỡ đã được các bác sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam ở Nam Sudan phẫu thuật cấp cứu thành công.

Ngay trong tuần đầu tiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã ghi dấu ấn quan trọng: thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu đầu tiên cho một binh sỹ thuộc lực lượng Ghana.

Ca bệnh được tiếp nhận lúc 22 giờ, trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao và nguy cơ vỡ ruột thừa.

Bác sỹ Đinh Vũ Ngọc Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 : “Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân người Ghana lúc 22 giờ. Sau khi thăm khám và siêu âm, xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, có dấu hiệu dọa vỡ. Êkíp đã khẩn trương hội chẩn, báo cáo chỉ huy y tế Phái bộ và kích hoạt quy trình phẫu thuật khẩn cấp theo đúng tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.”

Thành công của ca phẫu thuật có ý nghĩa đặc biệt, bởi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 mới chỉ vừa tiếp quản địa bàn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Chỉ trong tuần đầu triển khai, bệnh viện đã khám chữa cho 36 bệnh nhân, trong đó có 18 ca cấp cứu, cho thấy năng lực thích ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ quân y Việt Nam./.