Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Tối 26/9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Dự Lễ đón có Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Học viện Quân y.

Khoảng hơn 22 giờ, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 49 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Hai cán bộ, nhân viên của Bệnh viện tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và 12 thành viên còn lại sẽ về Việt Nam sau khi hoàn thành công tác bàn giao cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7.

Sau khi xuống máy bay, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện được chào đón trọng thị. Trong không khí ấm áp, xúc động, đại diện lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các đại biểu đã thăm hỏi, động viên và tặng hoa cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 chính thức triển khai tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ ngày 26/9/2024.

Bệnh viện gồm 63 cán bộ, nhân viên được tổ chức thành các khoa, ban, đội gồm: Ban Giám đốc, Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại-Chuyên khoa, Khoa Nội-Truyền nhiễm, Khoa Dược-Trang bị, Đội cấp cứu đường không, Ban Bảo đảm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cho hay trong nhiệm kỳ, Bệnh viện đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân nổi trội so với các thê đội trước, với số lượng 2.650 bệnh nhân/12 tháng (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1: 1.852 bệnh nhân/15 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2: 1.738 bệnh nhân/18 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3: 1.322 bệnh nhân/12 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4: 1.471 bệnh nhân/14 tháng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5: 2.382 bệnh nhân/14 tháng).

Cụ thể, ngoài phần lớn là điều trị ngoại trú, Bệnh viện đã điều trị nội trú cho hơn 90 bệnh nhân, trong đó chủ yếu điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Nội-Truyền nhiễm và Khoa Ngoại-Chuyên khoa; phẫu thuật, thủ thuật cho 33 bệnh nhân, với nhiều ca khó, điển hình như ca vết thương đứt gần hoàn toàn ngón tay, viêm phúc mạc ruột thừa, gãy xương quay, gãy xương đòn, thoát vị bẹn...

Tỷ lệ chuyển tuyến trên điều trị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 dưới 0,1%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chuyển tuyến trung bình tại phái bộ UNMISS là 2%.

Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh từ các kênh của Liên hợp quốc (broadcast, email…), chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch.

Đội vệ sinh phòng dịch tổ chức phun khử khuẩn định kỳ trong khu vực Bệnh viện và nhà ở, góp phần giữ vững môi trường an toàn, sạch sẽ…

Chủ trì buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.

Tiếp nối Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của đơn vị tiền nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 là thê đội hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất từ trước đến nay trong các đội hình bệnh viện dã chiến mà Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Những kết quả đó đã được thể hiện rõ qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị," Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục phối hợp với các cơ quan của Học viện Quân y, các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, thi đua khen thưởng kịp thời và xứng đáng với những đóng góp, hy sinh của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6; triển khai các quy trình, thủ tục điều động, đảm bảo đúng quy định, thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu tập trung làm tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ công tác, trong đó cần nêu bật được những nội dung đã thực hiện được và những nội dung cần rút kinh nghiệm đối với các thê đội tiếp theo.

Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cần nhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ mới được Bộ Quốc phòng giao với tinh thần "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua," xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân.../.

