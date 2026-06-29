Công tác tổ chức xây dựng Đảng cần được tiếp cận với tư duy, tầm nhìn mới

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Triển khai, quán triệt một số văn bản mới ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại hội nghị, các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Kết luận số 41-KL/TW, ngày 3/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương; Quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quán triệt: Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 02/6/2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 02/6/2026 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng.

Chủ động đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt, đổi mới của Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó, mới, chưa có tiền lệ, yêu cầu chính trị rất cao, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, đặc biệt là những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm qua các cuộc làm việc trực tiếp với Ban, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có những chuyển biến tích cực bước đầu.

Một số điểm nổi bật là chủ động đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức triển khai công việc theo nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt"; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu nhiều chủ trương lớn, vấn đề hệ trọng và nâng tầm nhiều đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động toàn khóa, đề xuất bổ sung những chương trình, đề án mới, lớn, khó, có tác động lâu dài, nhất là về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; công tác sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp; công tác tổ chức cơ sở đảng; công tác cán bộ theo chuỗi "vòng đời," từ khi được tuyển dụng đến lúc nghỉ hưu; quản lý và phân giao biên chế; đánh giá cán bộ theo quý gắn với phương pháp đánh giá, đo lường bằng OKR/KPI; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ; chuyển đổi số trong toàn Ngành...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đến việc cần nhìn thẳng những hạn chế, tồn tại mà báo cáo, các tham luận và ý kiến tại hội nghị đã chỉ ra để cùng phân tích, tìm ra giải pháp vừa trước mắt, vừa căn cơ, lâu bền.

Nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới gắn với phương án giao biên chế của hệ thống chính trị

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XIV cần được tiếp cận với tư duy mới, tầm nhìn mới như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia.”

Cơ bản nhất trí với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Báo cáo đã nêu, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực thi cấp cơ sở; đổi mới và nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên những công việc lớn, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tập trung bổ sung, làm rõ các nội hàm, yêu cầu mới, bảo đảm triển khai hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó có 24 đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số đề án, nhiệm vụ mới, lớn, khó, tác động lâu dài đã được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tại phiên họp ngày 26/6/2026 để thực hiện toàn diện, đồng bộ, thực chất các trọng tâm tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, tham mưu sơ kết, tổng kết các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng theo Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

Khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tập trung tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương (tại Hội nghị Trung ương 3) ban hành Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp và có kế hoạch triển khai cụ thể bảo đảm nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt'"; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới từ Trung ương đến cơ sở, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương gắn với phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung tham mưu rà soát, điều chỉnh cán bộ cấp chiến lược từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XV và xa hơn theo lộ trình Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã đề ra.

Tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới, "nâng tầm" vượt trội các quy định về công tác cán bộ: đổi mới toàn diện quy trình quản lý cán bộ theo chuỗi "vòng đời."

Cùng với đó, đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; vừa đào tạo chuyên môn lâu dài đón đầu yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là về quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, quản trị xã hội hiện đại, bền vững, bao trùm; khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; vừa bồi dưỡng tư duy và kỹ năng số, năng lực quản trị thực thi, giải quyết những bài toán thực tiễn mà bối cảnh thế giới, yêu cầu bứt phá phát triển của đất nước và thực tiễn địa phương đặt ra trong kỷ nguyên mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề cập yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tập trung tham mưu hoàn thiện, ban hành các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố tổ chức cơ sở đảng và chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu.

Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết hiệu quả các vấn đề từ cơ sở.

Tiếp tục tham mưu thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đồng bộ hệ thống tổ chức đảng với đơn vị hành chính Nhà nước theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các Kết luận của Trung ương.

Đồng chí đề nghị từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai chiến dịch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, liên thông, chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng bộ số, chi bộ số, đảng viên số gắn với xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và bình dân học vụ số…

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, trước bối cảnh thế giới và yêu cầu phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, "thật sự là đạo đức, là văn minh", tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo đó, việc thiết kế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ phục vụ kiến tạo phát triển, quản trị quốc gia, quản trị thực thi địa phương hiện đại càng phải hướng đến tinh gọn hơn, hiệu năng hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn, gần dân hơn, sát cơ sở hơn, thích ứng hữu hiệu hơn trước những rủi ro, biến động nhanh chóng của tình hình.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, tập thể lãnh đạo Ban, các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp ủy các cấp, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò người đứng đầu với tinh thần "Hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng"; tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, khẩn trương bổ sung những nhiệm vụ mới, khó, lớn, có ý nghĩa lâu dài; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình thực thi, phân công rành mạch, gắn trách nhiệm đến cùng đối với từng tổ chức, cá nhân. Mỗi chương trình, kế hoạch hành động phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có chỉ tiêu đo đếm được, có mốc thời gian hoàn thành theo nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt".

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Ban Tổ chức Trung ương do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một số tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Trung ương đã đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ Trọng tâm công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh chuyển đổi số... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.