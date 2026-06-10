Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Tiến sỹ Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cảm ơn Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN trong ba năm liên tiếp, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt đối với Diễn đàn.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận đóng góp quan trọng của Tổng Thư ký và Ban Thư ký đối với công việc chung của ASEAN, cũng như sự hỗ trợ và hợp tác dành cho Việt Nam thời gian qua.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các Kế hoạch Chiến lược kèm theo, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động, đặt ra nhiều thách thức cho ASEAN.

Đồng thời, ASEAN phải liên tục nâng cao năng lực thích ứng, phục hồi và tự chủ chiến lược, trước mắt là tập trung triển khai hiệu quả các cam kết trong Tuyên bố ứng phó với khủng hoảng Trung Đông vừa được lãnh đạo thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (5/2026).

Mặt khác, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu, dài hạn của ASEAN vẫn phải là duy trì đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm, bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển và thịnh vượng.

Để duy trì vị thế tâm điểm tăng trưởng ở khu vực, theo Phó Thủ tướng, ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập lẫn các động lực tăng trưởng mới; đồng thời, cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận các kết quả quan trọng của hợp tác quốc phòng và quân sự trong ASEAN thời gian qua, nhất là trong các cơ chế như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM +); tái khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực cho các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+.

Về phần mình, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, khẳng định Việt Nam đã trở thành hình mẫu về phát triển bền vững và là thành viên nòng cốt của ASEAN.

Vị thế mới này, theo Tổng Thư ký, đã được thể hiện rõ nét nhất qua bài phát biểu truyền cảm hứng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La mới đây.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn chia sẻ những nhận định và đề xuất mà Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đã trao đổi và cam kết sẽ cùng Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến, nỗ lực của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2045.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cũng đánh giá cao thành công của AFF lần thứ ba cả về chủ đề, nội dung lẫn công tác tổ chức; nhận định diễn đàn đang dần xây dựng được uy tín và thương hiệu ở tầm khu vực, trở thành một nền tảng đối thoại giá trị, đóng góp chất lượng cho quá trình hoạch định chính sách và triển khai thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại biểu dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 Chiều 9/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Hà Nội tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 lần thứ ba.

​