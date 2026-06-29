Nhật Bản thúc đẩy thử nghiệm khai thác đất hiếm ở quy mô công nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/6, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ thị các bộ trưởng liên quan thúc đẩy thử nghiệm khai thác đất hiếm ở quy mô công nghiệp tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi nước này.



Phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo chính sách đại dương, Thủ tướng Takaichi đề nghị các bộ trưởng liên quan nhanh chóng thúc đẩy các dự án thử nghiệm ở quy mô công nghiệp nhằm nâng cao tính khả thi về thương mại và phát triển công nghệ tinh luyện - một khâu then chốt để biến nguồn tài nguyên dưới đáy biển thành nguồn cung có thể sử dụng trong thực tế.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ thúc đẩy một cách mạnh mẽ các chính sách về đại dương bởi đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trên cả hai phương diện quản lý khủng hoảng và tăng trưởng kinh tế.



Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu các cuộc thử nghiệm thu gom trầm tích dưới đáy biển với quy mô đầy đủ tại vùng biển ngoài khơi đảo Minamitorishima, nằm cách Tokyo khoảng 1.900 km về phía Đông Nam trên Thái Bình Dương.

Kế hoạch này được thực hiện sau khi tàu nghiên cứu Chikyu của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái đất Nhật Bản hồi tháng 2 đã thu gom thành công bùn chứa các nguyên tố đất hiếm ở độ sâu khoảng 5.600 m tại vùng biển ngoài khơi đảo Minamitorishima, điểm cực Đông của Nhật Bản.

Nhật Bản dự kiến trong năm 2027 sẽ tiến hành thử nghiệm để kiểm chứng khả năng khai thác khoảng 350 tấn bùn chứa đất hiếm mỗi ngày, qua đó hướng tới sử dụng nguồn tài nguyên này ở quy mô công nghiệp.



Những nỗ lực trên được xem là hướng đi giúp Nhật Bản tiến tới sản xuất ở trong nước đất hiếm, nguyên liệu có vai trò then chốt đối với các công nghệ hiện đại, từ xe điện đến trang thiết bị quốc phòng.



Động thái của Tokyo diễn ra trong bối cảnh ngày 29/6, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo bổ sung thêm nhiều tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng thời cấm hoặc siết chặt xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng, trong đó có đất hiếm./.

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Nhật Bản tiếp tục giảm Giống nhiều nền kinh tế khác, Nhật Bản vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu các loại đất hiếm nặng quan trọng từ Trung Quốc để phục vụ hoạt động sản xuất.

​

​