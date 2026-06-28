Trung Quốc chấm dứt tư cách 14 đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc vừa thông báo việc chấm dứt tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV đối với nhiều quan chức cấp cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân các địa phương của Trung Quốc đã quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV của ông Mã Hưng Thụy (Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương), Phí Cao Vân (tỉnh An Huy), Quách Vĩnh Hàng (tỉnh Quảng Đông), Hồ Hành Hoa (thành phố Trùng Khánh), Lý Vân Trạch (tỉnh Tứ Xuyên), Hầu Kiến Quốc và Hoàng Vĩ (tỉnh Quý Châu).

Ngoài ra, đại hội đại biểu quân nhân thuộc Bộ Phát triển trang bị Quân ủy Trung ương, Chiến khu Đông bộ, Chiến khu Tây bộ, Lục quân, Không quân và Lực lượng Không gian mạng đã quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV đối với các ông Hứa Học Cường, Vương Kháng Bình, Lý Phượng Bưu, Doãn Hồng Tinh, Quách Phổ Hiệu và Trương Minh Hoa.

Theo quy định của Luật Đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương của Trung Quốc, tư cách đại biểu của các cá nhân nêu trên đã chính thức chấm dứt.

Thông báo cũng cho biết đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV Trương An Cương đã qua đời do bệnh tật và tư cách đại biểu của ông đương nhiên chấm dứt theo quy định.

Tính đến nay, Nhân đại toàn quốc khóa XIV của Trung Quốc có tổng cộng 2.858 đại biểu.

Trước đó, hồi tháng 4, ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Phó Trưởng ban Nhóm lãnh đạo công tác nông thôn Trung ương, bị điều tra do "nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật," đồng thời đang bị tiến hành thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát./.

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