Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan Triều Tiên

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.



Thông báo được Nhà Trắng đăng trên Công báo Liên bang, trong đó cho biết quyết định gia hạn có hiệu lực trước khi thời điểm sắc lệnh hết hạn vào ngày 26/6/2026.

Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp này trong nhiệm kỳ hiện nay. Sắc lệnh được ban hành từ năm 2008 và được các đời tổng thống Mỹ liên tiếp gia hạn hằng năm.



Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Những tiến triển trong năng lực quân sự của Triều Tiên tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh tại Hàn Quốc và khu vực, đặc biệt là khi đối thoại giữa Bình Nhưỡng với Seoul cũng như với Washington vẫn chưa được nối lại./.

Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục 5.000 tấn Ngày 23/6, Triều Tiên đã đưa vào biên chế một tàu khu trục mới, có lượng giãn nước 5.000 tấn, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Hải quân.

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