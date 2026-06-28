Hàn Quốc, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở rộng sang AI

Ngày 28/6, Bộ trưởng Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI).

Cam kết trên được đưa ra trong cuộc hội đàm tại Seoul, trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng khi quan hệ song phương tiếp tục được cải thiện.



Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi và hợp tác giữa hai đội bay biểu diễn của hai nước gồm Black Eagles (Đại bàng đen) của Hàn Quốc và Blue Impulse (Xung lực xanh) của Nhật Bản.

Hai bên cũng nhất trí tăng tần số các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn nhằm ứng phó với nhiều tình huống khẩn cấp trên biển, đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên tiến, bao gồm AI.



Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và người đồng cấp Nhật Bản cũng tái khẳng định cam kết của hai nước đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.



Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập chung tìm kiếm, cứu nạn trên biển đầu tiên sau 9 năm, động thái được xem là một bước tiến mới hướng tới tăng cường hợp tác quốc phòng.

Đây cũng là cuộc hội đàm trực tiếp lần thứ tư giữa hai bộ trưởng kể từ tháng 11, cho thấy sự ổn định trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng cấp cao giữa hai nước láng giềng./.

Hàn Quốc và Nhật Bản tăng tốc ứng phó rủi ro năng lượng Các nền kinh tế lớn ở Đông Bắc Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung.

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