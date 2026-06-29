Đời sống

Phát nổ tại nhà chung cư ở Đông Bắc Trung Quốc làm 3 người mất tích

Vụ nổ xảy ra tại tòa nhà chung cư ở thành phố Hồ Lô Đảo (Liêu Ninh, Trung Quốc), nghi do rò rỉ khí hóa lỏng, đã khiến 3 người mất tích và nhiều người khác bị thương.

Phương Oanh

Ba người mất tích và 8 người bị thương nhẹ trong vụ nổ xảy ra ngày 29/6 tại tòa nhà chung cư ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h11 sáng (giờ địa phương), nghi do rò rỉ khí hóa lỏng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã điều động 95 lính cứu hỏa và 14 xe chữa cháy tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong khi nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nổ tại chung cư #Mất tích #Công tác cứu hộ #Hiện trường Trung Quốc
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