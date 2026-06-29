Số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở nước ngoài tăng vọt

Theo hãng tin Yonhap, số liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố ngày 29/6 cho thấy số vụ bắt cóc và giam giữ có liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài đã tăng gấp 20 lần trong vòng 4 năm qua, chủ yếu do sự gia tăng của các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.



Cụ thể, theo dữ liệu do bộ trên cung cấp cho nghị sỹ Kim Joon Hwan, số vụ bắt cóc và giam giữ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ 31 vụ vào năm 2021 lên tới 624 vụ vào năm 2025 - tương đương mức tăng hơn 20 lần.

Xu hướng gia tăng này được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trong những năm gần đây.

Tại các nước này, nhiều nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc đã dụ dỗ công dân Hàn Quốc cùng các công dân nước khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.



Trong năm 2025, tổng số vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài lên tới 19.359 vụ, tăng gấp 3 lần so với mức 6.498 vụ vào năm 2021.

Số vụ việc liên tục gia tăng qua các năm, từ 11.323 vụ vào năm 2022 lên 15.769 vụ năm 2023 và 17.283 vụ năm 2024.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài, trong đó có 24 vụ giết người, 108 vụ cướp và 114 vụ tấn công tình dục.



Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận số vụ cao nhất trong giai đoạn 2021–2025 với tổng cộng 20.716 vụ. Trong đó, các vụ trộm cắp chiếm 7.111 vụ, vượt trên con số 5.932 vụ mất tài sản được ghi nhận trong cùng thời kỳ./.

Pháp bắt giữ 6 nghi phạm tham gia bắt cóc, đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số 6 đối tượng bị tình nghi tham gia vụ bắt cóc nữ thẩm phán 35 tuổi và mẹ của bà, khi chồng của nữ thẩm phán - người giữ một vị trí lãnh đạo trong công ty khởi nghiệp tiền kỹ thuật số - không có nhà.

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