AI chưa thay thế kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm

Một báo cáo mới của quỹ đầu tư mạo hiểm SignalFire cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) chưa tạo ra làn sóng thay thế các kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm như nhiều dự báo trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng đối với lao động mới vào nghề đang giảm mạnh khi các doanh nghiệp công nghệ đẩy nhanh ứng dụng AI.

Trong thời gian gần đây, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã cắt giảm nhân sự để tái cơ cấu theo chiến lược phát triển AI. Meta đã cắt giảm khoảng 8.000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động, nhằm tập trung đầu tư vào hạ tầng AI. Oracle cắt khoảng 21.000 việc làm trong năm qua sau khi triển khai các công nghệ AI, trong khi nền tảng Fiverr của Israel giảm khoảng 30% nhân sự, tương đương 250 người, để chuyển sang mô hình hoạt động "AI trước tiên."

Tuy nhiên, theo báo cáo của SignalFire, nhận định cho rằng nghề lập trình đang bước vào "ngày tận thế" vì AI là chưa chính xác. Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu của hơn 650 triệu lao động tại trên 80 triệu tổ chức trên nền tảng LinkedIn, tập trung phân tích hoạt động tuyển dụng của 12 tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla cùng các công ty AI như OpenAI, Anthropic và DeepMind.

Kết quả cho thấy tổng số tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ lớn trong năm 2025 giảm 25% so với năm 2019. Tuy nhiên, kỹ sư phần mềm lại chiếm tới 55% tổng số nhân sự mới được tuyển dụng, tăng đáng kể so với mức 46% của năm 2019. Các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu cũng tuyển dụng kỹ sư phần mềm nhiều hơn 7% so với trước đây.

Trái ngược với xu hướng trên, cơ hội việc làm dành cho kỹ sư phần mềm mới vào nghề sụt giảm mạnh. So với năm 2019, tuyển dụng nhân sự cấp đầu vào tại các tập đoàn công nghệ lớn giảm 65%, trong khi tại các công ty khởi nghiệp mức giảm lên tới 76%.

Theo SignalFire, kết quả này cho thấy AI hiện chủ yếu hỗ trợ nâng cao năng suất của các kỹ sư giàu kinh nghiệm, trong khi làm giảm nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới vào nghề, do nhiều công việc cơ bản đã có thể được các công cụ AI đảm nhiệm./.

CEO Nvidia, OpenAI rút lại dự báo về nguy cơ AI thay thế việc làm CEO Nvidia, OpenAI từng có các phát biểu về tác động tiêu cực của AI với xã hội nay hiện lại lập luận rằng cảnh báo u ám trước đây quá phóng đại, thậm chí trong một số trường hợp là thiếu chân thực.

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