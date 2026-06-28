Ứng dụng AI vào cuộc truy quét tội phạm ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chính phủ Malaysia đang triển khai các biện pháp công nghệ tiên tiến để ngăn chặn các đường dây ma túy quốc tế mở rộng mạng lưới, lợi dụng các nền tảng kỹ thuật số hiện đại để tổ chức và điều hành hoạt động phạm pháp.



Theo Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail, sự phát triển của công nghệ đã khiến mạng lưới tội phạm ma túy trở nên phức tạp, "lai tạp" và khó phát hiện hơn bao giờ hết.

Các băng nhóm tội phạm hiện đang khai thác triệt để các nền tảng liên lạc mã hóa, thị trường đen kỹ thuật số và các giao dịch tài chính xuyên biên giới để mở rộng mạng lưới buôn bán trái phép.



Bộ trưởng Saifuddin nhấn mạnh rằng Malaysia đang đối mặt với thách thức chung của thế giới khi ma túy tổng hợp dần thay thế các loại chất gây nghiện truyền thống.

Các số liệu thống kê tính đến tháng 3/2026 cho thấy các chất kích thích loại amphetamine (ATS) như ma túy đá, thuốc lắc tiếp tục chiếm ưu thế, liên quan đến 72,92% số người nghiện được phát hiện.

Đáng lo ngại hơn, cơ quan chức năng còn ghi nhận sự gia tăng trong việc lạm dụng cần sa tổng hợp, tinh dầu thuốc lá điện tử trộn chất hướng thần và các loại thuốc kê đơn như tramadol và codeine.



Để đối phó với thực trạng này, Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ tăng cường sử dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm xác định chính xác các xu hướng mới nổi và các khu vực có rủi ro cao.

Việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn được kỳ vọng sẽ cho phép thực hiện các hành động có mục tiêu cụ thể, phản ứng nhanh chóng và mang lại tác động mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết toàn diện mối đe dọa từ ma túy.

Phương pháp thực thi này đánh dấu bước chuyển mình sang hướng tiếp cận hiện đại, tích hợp và dựa trên nền tảng tình báo để đối đầu với các mạng lưới tội phạm có tổ chức.



Bên cạnh các giải pháp công nghệ, Chính phủ Malaysia vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ thông qua chiến lược giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại, đồng thời thực hiện các sửa đổi đối với Luật Người nghiện ma túy (Điều trị và Phục hồi chức năng) năm 1983 để mở rộng quyền tiếp cận điều trị. Bộ trưởng Saifuddin cũng nhấn mạnh rằng công tác phòng chống ma túy phải được coi là một trách nhiệm quốc gia chung, đòi hỏi sự tham gia chủ động từ các chính quyền bang, cơ sở giáo dục, khu vực tư nhân và toàn thể cộng đồng địa phương./.

ASEAN và UNODC tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á là một trong những khu vực ưu tiên của UNODC trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng nghiêm trọng như ma túy tổng hợp, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến.

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