Tận dụng AI phát hiện sớm cháy rừng bằng âm thanh

Trong bối cảnh mùa Hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, một startup công nghệ của Israel mang tên Firewave đang phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện hỏa hoạn ngay từ giai đoạn sớm nhất.



Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Tiến sỹ Jenia Yurkovsky, đồng sáng lập Firewave, cho biết điểm yếu lớn nhất trong công tác ứng phó với cháy rừng hiện nay là khả năng phát hiện đám cháy trước khi chúng lan rộng.

Trong khi nhiều hệ thống hiện sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát, Firewave chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác: nhận diện âm thanh.



Công ty triển khai hàng nghìn cảm biến âm thanh tại các khu vực nhạy cảm như rừng quốc gia, công viên thiên nhiên và các hạ tầng trọng yếu. Dữ liệu thu thập sẽ được AI phân tích để phân biệt âm thanh môi trường thông thường với những tín hiệu đặc trưng của đám cháy.



Theo Firewave, hệ thống đã được huấn luyện với hàng nghìn mẫu âm thanh khác nhau, giúp nhận biết không chỉ cháy rừng mà còn phân biệt được đám cháy có kiểm soát, lửa còn sót sau hoạt động đốt hoặc các vụ cháy do điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra.



Ngoài việc phát triển thuật toán AI, Firewave còn tự thiết kế thiết bị cảm biến chuyên dụng. Hệ thống có thể phát hiện các đám cháy chỉ rộng vài mét vuông trong vòng vài phút, nhanh hơn đáng kể so với các phương pháp truyền thống vốn thường chỉ phát hiện khi ngọn lửa đã bùng phát và tạo ra nhiều khói.



Theo ông Yurkovsky, việc rút ngắn thời gian phát hiện có ý nghĩa quyết định trong công tác chữa cháy, bởi lực lượng cứu hỏa có thể dập tắt đám cháy ngay từ khi đám cháy còn nhỏ bằng các phương tiện đơn giản, thay vì phải huy động xe chữa cháy hạng nặng.



Hiện Firewave đang triển khai nhiều dự án thí điểm cùng Trung tâm Đổi mới Kinneret và Cơ quan Công viên và Thiên nhiên Israel, với khoảng 140 cảm biến được lắp đặt tại nhiều khu vực có nguy cơ cháy cao.



Đáng chú ý, AI của Firewave có khả năng thích nghi với từng môi trường khác nhau.

Trong một dự án thử nghiệm tại bang California (Mỹ), hệ thống đã học cách nhận diện và loại bỏ tiếng ve sầu - âm thanh đặc trưng của địa phương nhưng không xuất hiện tại Israel – để tiếp tục tập trung phát hiện các dấu hiệu cháy.



Không chỉ dừng ở cảnh báo cháy rừng, Firewave đặt mục tiêu phát triển thành nền tảng AI bảo vệ rừng toàn diện. Trong tương lai, hệ thống có thể phát hiện hoạt động khai thác gỗ trái phép, vận hành máy móc hạng nặng hoặc phương tiện xâm nhập trái phép vào khu vực rừng./.

Cháy rừng lan rộng khắp miền Tây nước Mỹ Nhà chức trách liên bang báo cáo trên khắp cả nước ghi nhận 37 đám cháy lớn chưa được khống chế, trong đó nghiêm trọng nhất là đám cháy Cottonwood ở bang Utah.

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