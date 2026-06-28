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Kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của dòng xe máy huyền thoại Vespa

Từ ngày 25-28/6, Rome trở thành điểm hẹn toàn cầu của cộng đồng yêu Vespa - dòng xe đã vượt ra ngoài vai trò của một phương tiện giao thông để trở thành biểu tượng của phong cách sống Italy.

Việt Hải
Rome trở thành điểm hẹn toàn cầu của cộng đồng yêu Vespa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Rome trở thành điểm hẹn toàn cầu của cộng đồng yêu Vespa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hàng chục nghìn người yêu thích xe Vespa từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thủ đô Rome của Italy để tham gia chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của dòng xe máy huyền thoại này, biến Thành phố Vĩnh hằng thành một lễ hội sắc màu của văn hóa, ký ức và niềm đam mê bất tận.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, sự kiện mang tên "Vespa Roma 2026 - 80 năm một hình tượng" diễn ra từ ngày 25-28/6, thu hút khoảng 25.000 người tham dự đến từ 67 quốc gia. Trong suốt 4 ngày, Rome trở thành điểm hẹn toàn cầu của cộng đồng yêu Vespa - dòng xe đã vượt ra ngoài vai trò của một phương tiện giao thông để trở thành biểu tượng của phong cách sống Italy.

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 27/6 với cuộc đại diễu hành quy mô lớn qua trung tâm lịch sử Rome. Khởi hành từ quần thể di tích Terme di Caracalla, đoàn xe nối dài qua những địa danh nổi tiếng ở thủ đô Italy như Đấu trường Colosseo, Quảng trường Venezia và đại lộ Fori Imperiali. Tiếng động cơ đặc trưng hòa cùng tiếng vỗ tay và những ánh chớp máy ảnh liên tục tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động giữa lòng Rome.

Một trong những điểm thu hút nhất của sự kiện là triển lãm hơn 160 mẫu Vespa tiêu biểu, tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu kể từ năm 1946 đến nay.

Khách tham quan được chiêm ngưỡng những mẫu xe đầu tiên như Vespa 98 lịch sử, các dòng "faro basso" nổi tiếng của thập niên 50 của thế kỷ trước, VBB của thập niên 60, cho đến những mẫu từng làm nên tên tuổi như ET3, GTR, Rally, PX và các thế hệ hiện đại như Primavera hay GTS.
Không ít người tham dự đã vượt hàng nghìn km để có mặt tại sự kiện.

Có người vận chuyển xe của mình từ Mỹ sang châu Âu rồi tiếp tục hành trình bằng đường bộ đến Rome. Với họ, Vespa không đơn thuần là phương tiện mà là một phần của bản sắc cá nhân.

Ngoài hoạt động diễu hành, "Làng Vespa" được dựng tại sân vận động dei Marmi trong khu thể thao Foro Italico cũng mở cửa tự do cho công chúng với các chương trình âm nhạc trực tiếp, triển lãm ảnh và trưng bày những mẫu xe quý hiếm từ Bảo tàng Piaggio.

Sau 80 thập kỷ hiện diện, Vespa tiếp tục chứng minh sức sống đặc biệt của một biểu tượng văn hóa Italy - nơi kết nối nhiều thế hệ, nhiều quốc gia và những con người khác biệt bằng tinh thần tự do, khám phá và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Italy #Vespa #xe máy #Rome #biểu tượng văn hóa Italy
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