Tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine

Quân đội Ukraine sáng 28/6 cho biết thủ đô Kiev của nước này đang hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Nhiều tiếng nổ và một số tia sáng đã được ghi nhận trên bầu trời.

Trên trang Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn mục tiêu trên bầu trời thủ đô, đồng thời khuyến cáo người dân không rời khỏi hầm trú ẩn.

Trước đó 1 ngày, tỉnh Dnipropetrovsk và tỉnh Sumy của Ukraine cũng đã hứng chịu các cuộc không kích khiến 2 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích được thực hiện sau khi một số thành phố của Nga, trong đó có Volgograd và Belgorod bị tấn công. Theo nhà chức trách Nga, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này./.

Nga khẳng định luôn sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, Nga cho biết vẫn duy trì cánh cửa đàm phán về Ukraine, đề xuất thành lập ba nhóm công tác về nhân đạo, chính trị và quân sự nhằm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

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