Bỉ: Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp

Sáng 25/6, tại Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp cho ông Philip Yvonne J. Van Gestel, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và hàng hải tại Bỉ.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo tin tưởng với sự hiểu biết và gắn bó với Việt Nam, ông Van Gestel sẽ có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bỉ, hỗ trợ kết nối kinh tế, thương mại và bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực.

Việc bổ nhiệm ông Van Gestel góp phần hoàn thiện mạng lưới đại diện lãnh sự Việt Nam tại Bỉ quốc gia có vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU), trong đó Antwerp là một trong những trung tâm logistics hàng đầu châu lục, giữ vai trò cầu nối kinh tế quan trọng giữa Việt Nam và châu Âu.

Về phần mình, ông Van Gestel cho biết đã có hơn 30 năm gắn bó và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và vận tải biển, đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông cho rằng Việt Nam là “cửa ngõ vào châu Á” với nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực logistics và thương mại. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), cho rằng hiệp định sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư trong thời gian tới.

Ông Van Gestel có nhiệm kỳ 3 năm, phụ trách địa bàn vùng Flanders-khu vực kinh tế năng động nhất của Bỉ, nơi có cảng Antwerp là cảng biển lớn thứ hai châu Âu. Ông Van Gestel mang quốc tịch Bỉ, có nhiều năm hoạt động trong các lĩnh vực logistics, vận tải biển, luật hàng hải và quản trị doanh nghiệp.

Ông từng đảm nhiệm một số vị trí trong giới doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hoạt động cảng biển tại Antwerp, đồng thời có thời gian phục vụ trong Hải quân Bỉ./.

Trí thức Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg sẵn sàng đồng hành đưa Huế phát triển Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò cầu nối giữa địa phương trong nước với cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài.

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