Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức, kêu gọi bầu cử trước thời hạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 27/6 tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới và kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống cùng bầu cử Quốc hội trước thời hạn, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống tham nhũng kéo dài hơn một năm qua tiếp tục gia tăng.

Phát biểu tại một cuộc míttinh ủng hộ chính phủ ở thủ đô Belgrade, ông Vucic cho biết sẽ chỉ tiếp tục đảm nhiệm cương vị tổng thống thêm vài tuần trước khi từ chức.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm chính thức rời nhiệm sở cũng như thời gian giải tán Quốc hội - bước cần thiết để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau hơn 18 tháng diễn ra các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng trên khắp Serbia, bùng phát sau vụ sập mái che tại ga đường sắt ở thành phố Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng.

Những người biểu tình cho rằng thảm kịch phản ánh tình trạng quản lý yếu kém và tham nhũng trong các dự án xây dựng của chính phủ.

Mới đây, tại Novi Sad, hàng nghìn sinh viên và người dân đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời tiếp tục yêu cầu tiến hành bầu cử Quốc hội sớm nhằm tạo cơ hội thay đổi ban lãnh đạo đất nước.

Ông Vucic khẳng định sẽ tiếp tục tham gia vận động để giúp đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới, trong đó bao gồm cả cuộc bầu cử Quốc hội vốn theo kế hoạch sẽ diễn ra vào năm 2027.

Tổng thống Vucic và đảng Tiến bộ Serbia đã cầm quyền tại Serbia trong 13 năm. Theo hiến pháp Serbia, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông sẽ kết thúc vào giữa năm 2027.

Tuy nhiên, quyết định từ chức sớm nếu được thực hiện sẽ mở ra một giai đoạn chuyển tiếp chính trị mới tại quốc gia Balkan này./.

Serbia bắt nhiều quan chức sau thảm kịch sập mái nhà ga làm 15 người thiệt mạng Văn phòng Công tố cấp cao của thành phố Novi Sad thông báo đã bắt giữ 11 người với cáo buộc không tuân thủ quy định an toàn công cộng, những người này có thể phải đối mặt với mức án tù từ 2-12 năm.