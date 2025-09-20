Thế giới

Serbia: Tổ chức duyệt binh lớn nhất trong lịch sử

Với khoảng 10.000 binh sỹ tham gia, Serbia vừa tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại thủ đô Belgrade, được giới chức mô tả là màn trình diễn sức mạnh quân đội lớn nhất trong lịch sử nước này.

Binh sỹ Serbia trong một cuộc diễu hành. Ảnh: serbia.com
Serbia vừa tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại thủ đô Belgrade, được giới chức mô tả là màn trình diễn sức mạnh quân đội lớn nhất trong lịch sử nước này.

Khoảng 10.000 binh sỹ tham gia sự kiện, phô diễn hàng loạt khí tài hiện đại gồm xe tăng, hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu cùng nhiều vũ khí do Serbia tự sản xuất và nhập khẩu từ Israel, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Nga và Trung Quốc.

Điểm nhấn của sự kiện là hệ thống pháo phản lực đa nòng PULS mua từ Israel, có tầm bắn tới 300 km. Ngoài ra, tiêm kích Rafale của Pháp cũng xuất hiện tại sự kiện. Serbia đã đặt mua 12 chiếc máy bay này và sẽ được bàn giao trong những năm tới.

Tổng thống Aleksandar Vucic khẳng định cuộc duyệt binh ngày 18/9 này là thông điệp thể hiện khả năng bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ./.

