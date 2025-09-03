Trung Quốc tổ chức duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít.

Sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia, các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự Lễ duyệt binh. Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định lịch sử nhắc nhở rằng vận mệnh của nhân loại là tài sản chung, và chỉ bằng cách đối xử bình đẳng, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bảo vệ an ninh chung và ngăn chặn chiến tranh.

Tiếp đó, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại trong biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tham gia duyệt binh bao gồm các nhóm tác chiến trên bộ, tác chiến trên biển, tác chiến phòng không và chống tên lửa, tác chiến thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và trang thiết bị, và tấn công chiến lược./.