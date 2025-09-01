Cẩm nang di chuyển tại Hà Nội trong ngày Lễ kỷ niệm, duyệt binh, diễu binh 2/9

Trong ngày diễn ra Lễ diễu binh, việc tiếp cận khu vực trung tâm quanh Quảng trường Ba Đình bằng phương tiện cá nhân là bất khả thi.

Do đó, sử dụng phương tiện công cộng, đặt xe công nghệ và đi bộ là phương thức di chuyển hợp lý nhất.

Cẩm nang di chuyển bằng phương tiện công cộng - Lộ trình xe buýt miễn phí và cách tra cứu

Hơn 35 tuyến xe buýt tại Hà Nội sẽ thay đổi lộ trình trong ngày 2/9. Người dân được miễn phí vé và cần nắm rõ các điểm dừng tạm thời để di chuyển thuận tiện, hòa mình vào không khí ngày hội lớn.

Trước kế hoạch cấm đường quy mô lớn, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội (HTPC) đã công bố kế hoạch điều chỉnh lộ trình của hơn 35 tuyến xe buýt.

Đặc biệt, trong các ngày cao điểm (từ 30/8-2/9), Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã chuẩn bị về nhân lực và phương tiện để kịp thời tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển khi có nhu cầu và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Số phương tiện dự phòng dự kiến tăng cường 34 xe, số lượt xe tăng cường dự kiến 80 lượt.

Bên cạnh đó đơn vị này cũng yêu cầu các đơn vị hoạt động buýt trực thuộc cần tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, tổ chức tổng kiểm tra, tân trang, vệ sinh phương tiện đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công tác phòng chống cháy, nổ phương tiện và đảm bảo phương tiện tốt nhất khi ra tuyến hoạt động.

Đây là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng để tham gia sự kiện.

Thành phố Hà Nội áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Đặc biệt, thành phố áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt và tàu điện Cát Linh-Hà Đông từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Các tuyến buýt có lộ trình đi qua khu vực trung tâm Ba Đình và các tuyến đường cấm sẽ được điều chỉnh đi theo các trục đường vành đai.

Các điểm dừng, đỗ gần khu vực cấm nhất sẽ được bố trí tạm thời trên các tuyến phố như Kim Mã (đoạn ngoài), Nguyễn Chí Thanh, La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, và Trần Nhật Duật.

Ví dụ, các tuyến thường đi qua Nguyễn Thái Học sẽ được điều chỉnh chạy trên trục song song là Cát Linh hoặc Giảng Võ. Các tuyến đi qua Lê Duẩn sẽ được chuyển hướng sang Giải Phóng.

Để người dân không bỡ ngỡ, HTPC khuyến cáo nên sử dụng các công cụ số để tra cứu. Ứng dụng "Tìm Buýt" trên điện thoại thông minh là công cụ hiệu quả nhất, cung cấp thông tin lộ trình thay đổi, vị trí xe theo thời gian thực và các điểm dừng gần nhất.

Ngoài ra, thông tin chi tiết cũng được cập nhật liên tục trên website chính thức của Transerco và tại các nhà chờ xe buýt.

Lực lượng thanh tra giao thông và nhân viên hỗ trợ tại các điểm trung chuyển lớn như Cầu Giấy, Long Biên sẽ túc trực để giải đáp và hướng dẫn người dân.

Những cung đường đi bộ an toàn và thuận tiện nhất

Để đảm bảo an toàn và giúp người dân không bị mất phương hướng, Ban tổ chức đã thiết lập các "hành lang đi bộ" an toàn, được kiểm soát bởi lực lượng chức năng.

Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Việc lựa chọn điểm bắt đầu đi bộ phụ thuộc vào nơi bạn gửi xe hoặc điểm xuống xe buýt. Từ các hướng chính, người dân có thể tham khảo các lộ trình sau:

Hướng Tây (từ Cầu Giấy, Mỹ Đình): Sau khi gửi xe tại Cung thể thao Quần Ngựa hoặc dọc đường Văn Cao, tuyến đi bộ hợp lý nhất là qua phố Giang Văn Minh, sau đó rẽ vào các đường nhỏ như Trần Huy Liệu, Núi Trúc để tiếp cận phần đường Kim Mã không bị cấm và tiến vào Nguyễn Thái Học.

Hướng Nam (từ Đống Đa, Thanh Xuân): Các điểm gửi xe trên đường Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng sẽ kết nối với lộ trình đi bộ dọc theo phố La Thành, Ô Chợ Dừa, sau đó tiến vào phố Cát Linh. Đây là một trong những tuyến đi bộ chính để vào khu vực xem diễu binh.

Hướng Đông (từ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng): Người dân có thể đi bộ từ phía ga Hà Nội (đường Lê Duẩn), qua phố Khâm Thiên để vào Cát Linh, hoặc từ phía Hàng Bông, Cửa Nam để tiếp cận đường Nguyễn Thái Học.

Trên các tuyến đường này, lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động và tình nguyện viên sẽ được bố trí dày đặc. Họ có nhiệm vụ hướng dẫn, giữ gìn trật tự và sẵn sàng hỗ trợ người dân. Các barie mềm sẽ được dựng lên để phân tách làn đi bộ, tránh xung đột và chen lấn.

Đi chung xe để giảm ùn tắc và tiết kiệm chi phí

Trước thách thức về giao thông, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thay vì mỗi người sử dụng một phương tiện cá nhân, việc áp dụng mô hình đi chung xe được đặc biệt khuyến khích.

Các gia đình trong cùng khu phố, các nhóm bạn bè, đồng nghiệp có thể chủ động sắp xếp đi chung trên một xe ôtô. Điều này không chỉ giúp giảm số lượng phương tiện lưu thông mà còn tiết kiệm chi phí xăng dầu, gửi xe.

Bên cạnh việc tự tổ chức, người dân có thể tận dụng các ứng dụng gọi xe công nghệ. Hãy tưởng tượng, nếu 3-4 người thay vì đi 3-4 chiếc xe máy mà cùng đi chung một chiếc ôtô công nghệ, áp lực lên hạ tầng giao thông sẽ giảm đi đáng kể. Đây là một hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, góp phần trực tiếp vào sự thành công chung của Lễ diễu binh và hình ảnh của một Thủ đô văn minh./.

