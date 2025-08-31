Vị trí "vàng" để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 2/9, Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ long trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút.

Để thưởng thức trọn vẹn bức tranh toàn cảnh hùng vĩ của Lễ diễu binh, việc lựa chọn đúng "góc nhìn" là vô cùng quan trọng.

5 vị trí "vàng" để theo dõi diễu binh, diễu hành

Khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình: Đây là "trái tim" của sự kiện, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng nhất. Ưu điểm của vị trí này là cảm nhận được không khí trang nghiêm, thiêng liêng và quan sát được đội hình ở cự ly gần nhất. Tuy nhiên khu vực này chỉ dành cho những đại biểu có vé mời.

Trục đường Nguyễn Thái Học-Kim Mã: Được mệnh danh là "khán đài của nhân dân," trục đường thẳng và rộng này là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn bộ các khối diễu hành qua.

Ngã tư Cửa Nam: Đây là một điểm nhấn đặc biệt trên lộ trình. Khoảnh khắc các khối đội hình đồng loạt chuyển bước tại một khúc cua tạo nên một hình ảnh đầy nghệ thuật và kỷ luật.

Khu vực Hồ Gươm (Hàng Khay-Tràng Tiền): Đây là điểm cuối của lộ trình diễu hành, mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Quan sát đoàn quân tiến về phía "trái tim" của Thủ đô mang lại một cảm xúc tự hào, xúc động khó tả.

Tuyến phố Liễu Giai-Văn Cao: Là phần nối dài của trục Kim Mã, hai tuyến phố này có không gian thoáng đãng hơn, mật độ người xem dự kiến sẽ ít đông đúc hơn so với khu vực trung tâm. Đây là lựa chọn tốt cho những ai muốn có một không gian thoải mái để quan sát và chụp ảnh.

Lộ trình diễu binh, diễu hành A80

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối).

Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú-Kim Mã-Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.

Khối sỹ quan Cảnh sát biển diễu binh qua đường Lê Duẩn, đoạn ga Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học-Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): rút theo 3 hướng chính:

- Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao-Sân vận động Quần Ngựa.

- Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa-Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

- Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

Người dân và du khách có thể theo dõi Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 qua 270 màn hình LED cùng 400 loa truyền thanh dọc khắp các tuyến đường, mang lại trải nghiệm chân thực và sống động như đang có mặt tại quảng trường.

Địa điểm tập kết của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn).

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy.

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1./.

