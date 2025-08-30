Những khoảnh khắc hào hùng tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang nghiêm, quy mô tương đương sự kiện chính thức.

Khoảng 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và khối đứng. Đội hình diễu binh sải bước thẳng tắp, uy nghi trên Quảng trường, để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Lần lượt các khối sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên các học viện, công an nhân dân cùng lực lượng dân quân, tự vệ, thanh niên tiến bước qua Lăng Bác. Các khối nữ quân nhân, chiến sĩ hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển cũng gây xúc động với đội hình đều đặn, sắc phục chỉnh tề.

Từ rạng sáng, đông đảo người dân đã có mặt để theo dõi. Nhiều cựu chiến binh trong quân phục năm xưa xúc động đứng dõi theo từng khối diễu binh. Không khí hân hoan, háo hức lan tỏa, làm nên dấu ấn đặc biệt trước thềm ngày lễ trọng đại của dân tộc./.