Choáng ngợp màn trình diễn của trực thăng, Su-30MK2 trong buổi tổng duyệt A80

6h30 sáng 30/8, bầu trời Hà Nội rực rỡ với màn trình diễn mãn nhãn của biên đội trực thăng kéo cờ và những chiến đấu cơ Su-30MK2 gầm vang trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong buổi tổng duyệt A80.

6h30' sáng 30/8/2025, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội rộn ràng bước vào tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80). Mở màn cuộc diễu binh là màn trình diễn ấn tượng của biên đội 10 trực thăng Không quân nhân dân Việt Nam, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Thủ đô.

Dưới góc nhìn từ mặt đất, những dải cờ đỏ thắm rực rỡ trải dài trên nền trời, tạo nên khung cảnh hùng tráng. Còn từ buồng lái trực thăng nhìn xuống, toàn cảnh Hà Nội hiện ra rực sắc cờ, dòng người ken kín quanh quảng trường Ba Đình, tạo nên một bức tranh sôi động và thiêng liêng.

Hình ảnh dàn trực thăng kéo cờ mở ra một trường đoạn đầy khí thế, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và sự xúc động nơi hàng vạn người dân. Đây cũng là một trong những phần trình diễn được mong chờ nhất trong lễ tổng duyệt A80, khi tiếng động cơ dội vang giữa bầu trời, hòa cùng tiếng reo hò vang dội từ bên dưới.

Không chỉ từ mặt đất, mà cả từ trên cao, khoảnh khắc đoàn trực thăng bay qua trung tâm thủ đô đã ghi lại khoảnh khắc đẹp của thủ đô trong những ngày trọng đại của lịch sử.

Màn chào mừng của lực lượng không quân đã làm bừng sáng bầu trời Hà Nội, mở đầu cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.